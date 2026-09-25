Evo kada i gde možete gledati meč Partizan - Olimpija Milano na startu Evrolige
Košarkaši Partizana večeras sa početkom u 20 časova i 45 minuta započinju svoju novu evroligašku odiseju pred domaćom publikom u Beogradu.
Protivnik u okviru 1. kola elitnog takmičenja je italijanski velikan Olimpija Milano, što garantuje pravi košarkaški spektakl na samom startu sezone.
Za sve navijače koji neće biti u hali, obezbeđen je direktan televizijski prenos na kanalu Arena Sport Premium 1, a program počinje neposredno pre samog sudijskog podbacivanja lopte.
Podsećanja radi, crno-beli u ovu takmičarsku godinu ulaze sa značajno izmenjenim i osveženim sastavom. Uprava kluba bila je izuzetno aktivna na tržištu, pa su red za nove pobede zauzela zvučna imena i dokazani borci.
Navijači će večeras imati priliku da na delu vide pojačanja kao što su Kajl Olmen, Luka Vildoza, Lamar Stivens, Derik Vilis, Nikola Tanasković, Aleksandar Pajola, Itan Tompson i Kevarijus Hejs.
Očekuje se da ovaj spoj iskustva i energije donese brzu i čvrstu košarku koju publika u Beogradu najviše ceni.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SELEKTOR SRBIJE PRIHVATA ODGOVORNOST: Paunović objasnio zašto je izveo tim....
25. 09. 2026. u 00:10
Nije sve tako crno! Paunoviću stigle lepe vesti pred meč sa Holandijom!
25. 09. 2026. u 00:06
"Stvarno ne razumem ova nova pravila": Dušan Tadić otvoreno nakon poraza Srbije od Grčke
24. 09. 2026. u 23:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)