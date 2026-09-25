Košarka

Evo kada i gde možete gledati meč Partizan - Olimpija Milano na startu Evrolige

М.П.

25. 09. 2026. u 07:02

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Košarkaši Partizana večeras sa početkom u 20 časova i 45 minuta započinju svoju novu evroligašku odiseju pred domaćom publikom u Beogradu.

Ево када и где можете гледати меч Партизан - Олимпија Милано на старту Евролиге

Photo: F.S./ATAImages

Protivnik u okviru 1. kola elitnog takmičenja je italijanski velikan Olimpija Milano, što garantuje pravi košarkaški spektakl na samom startu sezone.

Za sve navijače koji neće biti u hali, obezbeđen je direktan televizijski prenos na kanalu Arena Sport Premium 1, a program počinje neposredno pre samog sudijskog podbacivanja lopte.

Podsećanja radi, crno-beli u ovu takmičarsku godinu ulaze sa značajno izmenjenim i osveženim sastavom. Uprava kluba bila je izuzetno aktivna na tržištu, pa su red za nove pobede zauzela zvučna imena i dokazani borci.

Navijači će večeras imati priliku da na delu vide pojačanja kao što su Kajl Olmen, Luka Vildoza, Lamar Stivens, Derik Vilis, Nikola Tanasković, Aleksandar Pajola, Itan Tompson i Kevarijus Hejs.

Očekuje se da ovaj spoj iskustva i energije donese brzu i čvrstu košarku koju publika u Beogradu najviše ceni.

 

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