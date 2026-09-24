Nije samo Mijatović: Još jedan bivši čelnik Partizana gleda meč Srbije i Grčke! (VIDEO)

Nekadašnji funkcioner crno-belih Miloš Vazura došao na stadion "Rajko Mitić".

Foto: Printskrin/Večernje Novosti

Fudbalske reprezentacije Srbije i Grčke igraju prvi meč Lige nacija Divizija A, na stadionu "Rajko Mitić".

Duelu "orlova" i "helena" na Marakani prisustvuje veliki broj sportskih asova, nekadašnjih i sadašnjih funkcionera, bivših fudbalera i reprezentativaca.

Među njima je pisali smo, Predrag Mijatović, ali i njegov prethodnik u vrhuški crno-belih, Miloš Vazura.

Posle dugo vremena, kamera našeg novinara snimila je nekadašnjeg tehničkog direktora "parnog valjka" na licu mesta, koji je došao da vidi novu Srbiju, predvođenu povratnikom u tim, kapitenom Dušanom Tadićem.

Kako je sve izgledalo, pogledajte gore u video prilogu.

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