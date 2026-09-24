Košarka

Šok na startu Evrolige: Micićev Hapoel stigao -18, ali presudila trojka Nemca! Reakcija Petruševa zaustavila Real! (VIDEO)

Новости.онлине/С.С.

24. 09. 2026. u 20:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Dubaija pobedili su na svom parketu madridski Reala rezultatom 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15) u prvom kolu Evrolige.

Шок на старту Евролиге: Мицићев Хапоел стигао -18, али пресудила тројка Немца! Реакција Петрушева зауставила Реал! (ВИДЕО)

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 24 poena. Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 18 minuta u timu Dubaija, a za to vreme zabeležio je tri poena, šest skokova i dve asistencije.

U ekipi Reala najbolji su bili Teo Maledon i Timoti Luvavu-Kabaro, koji su postigli po 11 poena.

Košarkaši Dubaija će u drugom kolu Evrolige dočekati Barselonu, dok će Real gostovati Efesu.

Minhenski Bajern je napravio senzaciju i kao gost savladao večeras u Sofiji Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 86:84 (16:21, 28:18, 24:18, 18:27).

Imao je gost i 18 poena prednosti, ali se domaćin serijom 14:0 preko raspoloženog Micića vratio u život i uhvatio rezultatski priključak, međutim, nije mogao do potpunog preokreta.

Najefikasniji u Bajernu bio je Andreas Obst sa 19 poena. Srpski košarkaš Vladimir Lučić proveo je na terenu nešto manje od 11 minuta, a zabeležio je po jedan skok i asistenciju.

U timu Hapoela najbolji je bio Den Oturu sa 20 poena. Srpski košarkaš Vasilije Micić postigao je 14 poena i imao je tri asistencije i dva skoka za nešto više od 26 minuta na terenu.

Košarkaši Hapoela će u drugom kolu Evrolige gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Bajern igrati u Istanbulu protiv Fenerbahčea.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"