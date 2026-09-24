Šok na startu Evrolige: Micićev Hapoel stigao -18, ali presudila trojka Nemca! Reakcija Petruševa zaustavila Real! (VIDEO)
Košarkaši Dubaija pobedili su na svom parketu madridski Reala rezultatom 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15) u prvom kolu Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 24 poena. Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 18 minuta u timu Dubaija, a za to vreme zabeležio je tri poena, šest skokova i dve asistencije.
U ekipi Reala najbolji su bili Teo Maledon i Timoti Luvavu-Kabaro, koji su postigli po 11 poena.
Košarkaši Dubaija će u drugom kolu Evrolige dočekati Barselonu, dok će Real gostovati Efesu.
Minhenski Bajern je napravio senzaciju i kao gost savladao večeras u Sofiji Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 86:84 (16:21, 28:18, 24:18, 18:27).
Imao je gost i 18 poena prednosti, ali se domaćin serijom 14:0 preko raspoloženog Micića vratio u život i uhvatio rezultatski priključak, međutim, nije mogao do potpunog preokreta.
Najefikasniji u Bajernu bio je Andreas Obst sa 19 poena. Srpski košarkaš Vladimir Lučić proveo je na terenu nešto manje od 11 minuta, a zabeležio je po jedan skok i asistenciju.
U timu Hapoela najbolji je bio Den Oturu sa 20 poena. Srpski košarkaš Vasilije Micić postigao je 14 poena i imao je tri asistencije i dva skoka za nešto više od 26 minuta na terenu.
Košarkaši Hapoela će u drugom kolu Evrolige gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Bajern igrati u Istanbulu protiv Fenerbahčea.
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