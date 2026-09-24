Fudbal

Legenda je grčkog fudbala, igrao za Srbiju, sad je došao na Marakanu da uživo gleda duel ove dve selekcije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 20:21

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Brojna poznata lica stigla su na Marakanu gde će pratiti duel Srbija - Grčka, a među njima je i ikona grčkog fudbala.

Легенда је грчког фудбала, играо за Србију, сад је дошао на Маракану да уживо гледа дуел ове две селекције

FOTO: printskrin/Novosti sport/Instagram

Bivši srpski fudbaler Predrag Đorđević stigao je na Marakanu, reč je o nekadašnjem reprezentativcu naše zemlje koji je 13 godina karijere proveo u Olimpijakosu. 

Bio je kapiten tima iz Pireja, gde je nosio i kapitensku traku i stekao status legende kluba. 

Oženjen je Grkinjom i pored srpskog ima i  grčko državljanstvo 

On je karijeru počeo u Radničkom iz Kragujevca, nastupao je i u Crvenoj zvezdi, Spartaku iz Subotice, Panilijakos i potom u Olimpijakosu. 

Meč Srbija - Grčka možete da pratite na portalu "Novosti". 

Sledeći susret naša selekcija igraće u nedelju od 18 časova sa Holandijom takođe na stadionu Rajko Mitić. 

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