Legenda je grčkog fudbala, igrao za Srbiju, sad je došao na Marakanu da uživo gleda duel ove dve selekcije
Brojna poznata lica stigla su na Marakanu gde će pratiti duel Srbija - Grčka, a među njima je i ikona grčkog fudbala.
Bivši srpski fudbaler Predrag Đorđević stigao je na Marakanu, reč je o nekadašnjem reprezentativcu naše zemlje koji je 13 godina karijere proveo u Olimpijakosu.
Bio je kapiten tima iz Pireja, gde je nosio i kapitensku traku i stekao status legende kluba.
Oženjen je Grkinjom i pored srpskog ima i grčko državljanstvo
On je karijeru počeo u Radničkom iz Kragujevca, nastupao je i u Crvenoj zvezdi, Spartaku iz Subotice, Panilijakos i potom u Olimpijakosu.
Meč Srbija - Grčka možete da pratite na portalu "Novosti".
Sledeći susret naša selekcija igraće u nedelju od 18 časova sa Holandijom takođe na stadionu Rajko Mitić.
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