Bolje nije moglo! Srbija povela, evo kako su Tadić i Živković iznenadili Grčku (VIDEO)
Nije bolje moglo da počne po reprezentaciju Srbije u duelu protiv Grčke.
Tek što je meč počeo, od 4. minuta Srbija je imala prednost 1:0.
Dušan Tadić pokazao je zašto je bitan šraf u našoj selekciji.
Odlično je proigrao Andriju Živkovića.
Nišlija je odlično reagovao i poslao loptu u mrežu za 1:0.
Grci su nekoliko sekundi kasnije pogodili stativu, dosta sreće imala je Srbija.
Kako su naši reprezentativci poveli pogledajte ovde:
Pokazao je još jednom bivši kapiten Srbije da je bitan u kreaciji igre naše selekcije.
Inače, meč uživo pratite na portalu Novosti.
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