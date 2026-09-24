Fudbal

Bolje nije moglo! Srbija povela, evo kako su Tadić i Živković iznenadili Grčku (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 20:52 >> 21:02

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Nije bolje moglo da počne po reprezentaciju Srbije u duelu protiv Grčke.

Боље није могло! Србија повела, ево како су Тадић и Живковић изненадили Грчку (ВИДЕО)

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Tek što je meč počeo, od 4. minuta Srbija je imala prednost 1:0. 

Dušan Tadić pokazao je zašto je bitan šraf u našoj selekciji. 

Odlično je proigrao Andriju Živkovića. 

Nišlija je odlično reagovao i poslao loptu u mrežu za 1:0. 

Grci su nekoliko sekundi kasnije pogodili stativu, dosta sreće imala je Srbija. 

Kako su naši reprezentativci poveli pogledajte ovde: 

Pokazao je još jednom bivši kapiten Srbije da je bitan u kreaciji igre naše selekcije. 

Inače, meč uživo pratite na portalu Novosti. 

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