Najbolji defanzivac Evrolige oduševljen zbog debija za Zvezdu: Imao je poruku i za navijače!

Crvena zvezda u prvom kolu Evrolige dočekuje Žalgiris, a pred duel sa litvanskim timom pričao je najbolji defanzivac najelitnijeg ranga.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zvezda rezultatski nije briljirala u pripremnom periodu, ali je u generalnoj probi u Beogradu savladala Aris.

- Nisu pobede i porazi glavna stvar predsezone, već građenje hemije. Dobro je pobediti, ali iz poraza se uči. Rezultat nije toliko bitan, ako smo danas bolji nego što smo bili juče - rekao je Vajler-Beb na treningu, uoči početka nove sezone.

Najbolji defanzivac prošlog ciklusa Evrolige je građenje hemije nekoliko puta istakao kao najbitnije za ovu ekipu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Treba da naučimo da se poštujemo i da verujemo jedni drugima. Kada imate dobar odnos van terena, to se prenosi i na teren. Treba znati gde je svako u svakom trenutku, da znamo kako da radimo zajedno i napredujemo kao tim.

Nemački reprezentativac će debitovati u Areni pred zvezdašima u meču protiv Žalgirisa, koji se takođe silno pojačao.

- Uzbuđen sam da svi dođu i da svi vide na čemu smo radili. Srećan sam što će navijati za mene, a ne protiv mene! Ali ovo je samo početak - kaže Nik Valer-Beb, bivši igrač Efesa.

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