Evropska nedelja sporta u Srbiji

Evropska nedelja sporta i ove godine biće obeležena u Srbiji nizom manifestacija.

FOTO: Savez za rekreaciju i fitnes Srbije

Najznačajniji događaj svakako biće #BEACTIVE DAY koji se održava u sredu, 23. septembra u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, u partnerstvu sa Europe Active i nacionalnim fitnes asocijacijama Belgije, Grčke, Letonije, Severne Makedonije, Španije i Švedske, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Ovogodišnji #BEACTIV DAY posvećen je mentalnom zdravlju shodno brojnim istraživanjima koja su nedvosmisleno utvrdila koliko bavljenje sportom, fizička aktivnost i rekreacija imaju pozitivnih efekata na mentalnu dobrobit.

Kampanja će obuhvatiti veliki broj besplatnih događaja i aktivnosti koji će se održavati u teretanama, fitnes i sportskim centrima, ali i na otvorenom, u parkovima, pa čak i u školama, na univerzitetima i na radnim mestima, podstičući sve da iskuse zadovoljstvo i prednosti fizičke aktivnosti i vežbanja.

„Imaćemo akcije u čak 25 gradova u Srbiji na preko 100 lokacija. Biće organizovan i takozvani ’Dan otvorenih vrata’ u fitnes klubovima i teretanama, gde će svi zainteresovani imati priliku da besplatno isprobaju različite programe fizičkog vežbanja, a planiran je i veliki broj prezentacija fitnes programa na otvorenom“, počeo je priču Miloš Bunić iz Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, i koordinator projekta #BEACTIV DAY za Srbiju i potom dodao:

‚‚U sredu od 17.30h na dve terase u Beogradu na vodi organizujemo fitnes programe, a u Expo playground-u na Beogradskom sajmu u petak ćemo u saradnji sa ADAS-om imati vrlo zanimljiva predavanja, a u subotu razne fitnes aktivnosti. Predavanja će od 18 časova održati dr sci. Marija Pavlović, specijalista medicinske psihologije i stručni saradnik OKS-a na temu ’Pokret i psiha’, dok će Mr ph Jelena Rašić Ožegović govoriti na temu ’Pametan izbor dijetetskih suplemenata za aktivan oporavak sportista i rekreativaca’. U subotu ćemo od 10 do 14 časova imati prezentacije različitih grupnih treninga, ali i zumbe, pilatesa...“, konstatovao je Bunić.

#BEACTIVE DAY prošle godine bio je organizovan u čak 22 evropske zemlje, a ceo projekat ovog septembra podržao je nekadašnji španski teniser Aleks Koreča, svojevremeno drugi igrač na ATP listi:

„Danas se mentalno zdravlje shvata ozbiljnije, što je pozitivan korak. I zato je neophodno otvoreno govoriti o mentalnom zdravlju. To stvara empatiju i pomaže da se čovek oseća manje usamljeno. Kada drugi dele svoja iskustva, to nas podseća da su izazovi sastavni deo života. Fizička aktivnost igra ključnu ulogu. Kada se fizički osećate dobro, vaš um često funkcioniše bolje. Čak i 20 ili 30 minuta dnevno pravi razliku. Važno je stvarati naviku redovnog fizičkog vežbanja“, poručio je Koreča.

Treba istaći da jedna od četiri odrasle osobe i više od 80 odsto adolescenata ne ispunjava preporučene nivoe fizičke aktivnosti, zato je podršku ovom projektu u cilju popularizacije bavljenja sportom, rekreacijom i fizičkom aktivnošću pružio i Olimpijski komitet Srbije.