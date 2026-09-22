"RAZGULI"! Oglasio se Miroslav Raduljica zbog toga što je policajac potegao pištolj na njega

Miroslav Raduljica napadnut je krajem juna 2021. godine na tradicionalnom „Janjskom saboru“ kod manastira Glogovac u blizini Šipova (Bosna i Hercegovina).

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tradicionalni narodni zbor „Janjski sabor“, koji se svakog juna održava kod manastira Glogovac u blizini Šipova, pretvorio se u poprište neviđenog skandala kada je policijski inspektor Siniša Škondrić (39) pod uticajem alkohola potegao službeni pištolj na proslavljenog srpskog košarkaša i reprezentativca Miroslava Raduljicu.

Do incidenta sa elementima akcionog filma došlo je u popodnevnim časovima pod šatorom „Papilon“, gde je proslavljeni centar sedeo u društvu rođaka i prijatelja.

Prema rečima očevidaca koji su tada se zatekli na licu mesta, situacija je eskalirala u sekundi.

- Raduljica je mirno sedeo sa svojim društvom kada mu je prišao inspektor Škondrić, koji je bio vidno pijan. Insistirao je i zahtevao da se fotografišu. Košarkaš ga je, kao i neke druge goste pre njega, ljubazno odbio rekavši da želi privatnost. Međutim, policajac nije hteo da odustane. Počeo je da galami, vređa i provocira, nakon čega je nastalo objašnjavanje i naguravanje sa ljudima iz košarkaševog društva“, priča jedan od svedoka ove drame.

U jeku rasprave, pijani inspektor je posegao za svojom torbicom, izvadio službeni pištolj i uperio ga direktno u Raduljicu, preteći mu smrću. Iako se suočio sa uperenom cevi, bivši kapiten reprezentacije Srbije pokazao je neverovatnu hladnokrvnost i prisebnost. Zahvaljujući svojoj konstituciji i brzim refleksima, Raduljica je skočio, uhvatio napadača za ruku i uspeo golim rukama da mu otme pištolj.

A pet godina kasnije i košarkaš je odlučio da progovori o pomenutom incidentu u podkastu "Ozbiljno neozbiljni".

- Bili smo na saboru ispred manastira, proslavljali rođendan ćerke mog kuma. Imao sam čizmu na nozi jer mi je bilo naprslo stopalo, pa sam sedeo na nekim gajbicama. Prilazi lik, očigledno pijan ili pod uticajem nečega, počinje da me udara po bubrezima, da me cima, traži pažnju. Ja ga fino zamolim: „Čoveče, skloni se.” On nastavlja da me maltretira 15 minuta. Na kraju mu kažem na njihovom: „Razguli!” On ode do šanka i vrati se sa uperenim pištoljem! Žena me povukla napolje, moji kumovi i brat su ga savladali, uzeli mu pištolj, nisu ga ni pipnuli. Posle se ispostavi da je inspektor policije. I na sudu u Mrkonjić Gradu godinu dana laže kako sam ja njega napao! Na kraju je priznao na sudu i izvinjavao se - otkrio je sada Raduljica šta se desilopre pet godina na "Janjskom saboru".