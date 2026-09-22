ZABELELO I U BiH: Stigao prvi sneg, temperatura pala na 1 stepen (VIDEO)
PRVI sneg pao je danas i u Bosni. Oko 13 časova sneg je počeo da provejava na Jahorni, a snežna granica nalazi se iznad 1700 metara nadmorske visine.
Temperatura je pala na 1°C, a sneg će povremeno padati i u nastavku dana, ali i tokom večeri.
Sneg se do kraja dana očekuje i na drugim najvišim planinama Bosne, severne Hercegovine, severa i istoka Crne Gore, Srbije i Makedonije.
Sneg će padati uglavnom iznad 1700-1800 metara nadmorske visine.
Ponegde se očekuje i simbolično formiranje snežnog pokrivača, pojašnjava Đorđe Đurić.
Temperatura će se kretati oko 0°C i duvaće veoma jak severni vetar.
(Telegraf.rs)
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