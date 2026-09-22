ZABELELO I U BiH: Stigao prvi sneg, temperatura pala na 1 stepen (VIDEO)

PRVI sneg pao je danas i u Bosni. Oko 13 časova sneg je počeo da provejava na Jahorni, a snežna granica nalazi se iznad 1700 metara nadmorske visine.

Foto: Unsplash/Adam Chang sametomorrow

Temperatura je pala na 1°C, a sneg će povremeno padati i u nastavku dana, ali i tokom večeri.

Sneg se do kraja dana očekuje i na drugim najvišim planinama Bosne, severne Hercegovine, severa i istoka Crne Gore, Srbije i Makedonije.

Sneg će padati uglavnom iznad 1700-1800 metara nadmorske visine.

Ponegde se očekuje i simbolično formiranje snežnog pokrivača, pojašnjava Đorđe Đurić.

Temperatura će se kretati oko 0°C i duvaće veoma jak severni vetar.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO