A NAKON ŠAMARA! Slovenac stavio so na ranu Srbima!
Srbija je ponižena na Evropskom prvenstvu, Slovenija je bukvalno pregazila naš tim!
Nakon utakmice pred novinarima se pojavio slovenački odbojkaš Jan Kozamernik, koji je govorio o velikoj pobedi svoje reprezentacije, ali je jedna njegova rečenica posebno odjeknula.
Kozamernik je, govoreći o utakmici, rekao: "Iskreno, očekivali smo težu utakmicu."
Upravo ta kratka rečenica najbolje je pokazala koliko je Slovenija lako izašla na kraj sa Srbijom u meču koji je trajao svega 77 minuta.
Naši "orlovi" su igrali zaista očajno, samo je treći set bio ravnopravan, ovo ostalo je bilo više nego užasno.
Srbije je završila prevenstvo i jasno je da nešto mora da se menja...
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