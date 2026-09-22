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A NAKON ŠAMARA! Slovenac stavio so na ranu Srbima!

М.П.

22. 09. 2026. u 08:22

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Srbija je ponižena na Evropskom prvenstvu, Slovenija je bukvalno pregazila naš tim!

А НАКОН ШАМАРА! Словенац ставио со на рану Србима!

Foto: CEV

Nakon utakmice pred novinarima se pojavio slovenački odbojkaš Jan Kozamernik, koji je govorio o velikoj pobedi svoje reprezentacije, ali je jedna njegova rečenica posebno odjeknula.

Kozamernik je, govoreći o utakmici, rekao: "Iskreno, očekivali smo težu utakmicu."

Upravo ta kratka rečenica najbolje je pokazala koliko je Slovenija lako izašla na kraj sa Srbijom u meču koji je trajao svega 77 minuta.

Naši "orlovi" su igrali zaista očajno, samo je treći set bio ravnopravan, ovo ostalo je bilo više nego užasno.

Srbije je završila prevenstvo i jasno je da nešto mora da se menja...

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