A NAKON ŠAMARA! Slovenac stavio so na ranu Srbima!

Srbija je ponižena na Evropskom prvenstvu, Slovenija je bukvalno pregazila naš tim!

Foto: CEV

Nakon utakmice pred novinarima se pojavio slovenački odbojkaš Jan Kozamernik, koji je govorio o velikoj pobedi svoje reprezentacije, ali je jedna njegova rečenica posebno odjeknula.

Kozamernik je, govoreći o utakmici, rekao: "Iskreno, očekivali smo težu utakmicu."

Upravo ta kratka rečenica najbolje je pokazala koliko je Slovenija lako izašla na kraj sa Srbijom u meču koji je trajao svega 77 minuta.

Naši "orlovi" su igrali zaista očajno, samo je treći set bio ravnopravan, ovo ostalo je bilo više nego užasno.

Srbije je završila prevenstvo i jasno je da nešto mora da se menja...