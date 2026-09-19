IRAN ČEKA TRAMPOV ODGOVOR: Teheran postavio tri ključna uslova za kraj rata

SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai izjavio je danas da je Iran preneo posrednicima svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima sa ciljem okončanja rata sa Sjedinjenim Američkim Državama.

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Kako je Rezai rekao za Al Džaziru, ti uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade.

Dodao je da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi Rojters.

(Tanjug)