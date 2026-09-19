PUČE BRUKA NA "AMEKSU": Arsenal razbijen za prvi poraz u novoj sezoni

Znala je četa Mikela Artete isključivo za trijumfe u novoj sezoni, sve do gostovanja na "Ameks" stadionu.

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Fudbaleri Brajtona razbili su Arsenal u utakmici petog kola Premijer lige sa 3:0 i popeli se na treće mesto engleskog šampionata. Na drugoj strani, "tobdžije" su doživele prvi neuspeh u sezoni - i to kakav.

Od samog početka bilo je jasno da Mikel Arteta nema odgovor na igru domaćina. Brajton je diktirao tempo, stvarao prilike i do odlaska na odmor dva puta zatresao mrežu.

Prvi pogodak delo je Paskala Grosa, koji je u 31. minutu precizno šutirao sa distance. Samo nekoliko minuta kasnije Karalampos Kostulas je takođe udarcem iz daljine povisio na 2:0.

Arsenal se ni posle pauze nije probudio, a Brajton je u 57. minutu zadao konačan udarac. Čema Andres je pogodio posle kornera i postavio konačnih 3:0, i to iz prekida koji je inače jedno od glavnih Arsenalovih oružja.

Velika pobeda pogurala je Brajton na treće mesto Premijerlige. "Galebovi" sada imaju 10 bodova posle pet odigranih kola, dok su "tobdžije" drugi sa 12.