Svet

"UHVATILA IH JE TREMA" Mirošnik o zapadnim reakcijama na ruske izbore

Драгана Дрлачић

19. 09. 2026. u 17:59

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UKRAJINA se suprotstavlja ruskim parlamentarnim izborima povećavanjem broja napada, izjavio je ambasador za zločine kijevskog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, prenose RIA Novosti.

УХВАТИЛА ИХ ЈЕ ТРЕМА Мирошник о западним реакцијама на руске изборе

foto: hank / Alamy / Profimedia

- Sa ukrajinske strane postoji otpor ovim izborima. Tokom poslednjih meseci intenzitet je porastao. U toku je talas povećanja broja izvedenih udara - istakao je on na okruglom stolu u Javnoj komori.

Kako je napomenuo, Kijev nastoji da osujeti izbore u Zaporoškoj, Hersonskoj i Belgorodskoj oblasti.

- Kijevu uopšte nije potrebno da se na ovim teritorijama (u Zaporoškoj, Hersonskoj i Belgorodskoj oblasti) održe izbori. Oni na sve moguće načine i svim raspoloživim metodama nastoje da osujete ove izbore, da spreče njihovo održavanje -poručio je Mirošnik.

Dodao je da će Rusija svojim predstavništvima pri međunarodnim organizacijama dostaviti podatke o pokušajima Ukrajine da utiče na održavanje parlamentarnih izbora.

- Sve ćemo to analizirati, tome će svakako i neizbežno biti data ocena. Svi ti podaci se sada prate. Na osnovu rezultata analize, podaci će biti dostavljeni svim našim diplomatskim predstavnicima na najvećim međunarodnim platformama. Ova tema neće proći nezapaženo - podvukao je Mirošnik.

Skrenuo je pažnju na to da Zapad ne namerava da prizna izbore za Državnu dumu i veoma bi želeo da se oni ne održe.

- Ako pogledate izjave zapadnih lidera, uhvatila ih je trema. Oni bi veoma želeli da se izbori ne održe. Oni bi veoma želeli da bude ogroman broj prekršaja i svega ostalog čime bi mogli da manipulišu i pričaju kako u 'Rusiji izbori nisu onakvi kakvi treba da budu, pa zato ne nameravamo da ih priznamo - istakao je ambasador ruskog MSP-a.

Napomenuo je da oni ionako ne nameravaju da priznaju izbore, ali to rade bez ikakvog osnova.

- Utoliko apsurdnije izgleda njihova odluka - dodao je Mirošnik.

(RT Balkan)

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