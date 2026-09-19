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Kakav maleer u Moto GP šampionatu: vodio do tri kruga pre karaja a onda izleteo sa staze

Olja Mrkić

19. 09. 2026. u 16:58 >> 16:49

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Vozač Aprilije Horhe Martin pobednik je današnje sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade Austrije u Moto GP šampionatu.

Какав малеер у Мото ГП шампионату: водио до три круга пре караја а онда излетео са стазе

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Vozač Aprilije Horhe Martin pobednik je današnje sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade Austrije u Moto GP šampionatu.

Martin je na stazi u Špilbergu došao do 20. pobede u karijeri u sprint trkama.

Pedro Akosta iz KTM-a je vodio tri kruga pre kraja trke, ali je izleteo sa staze i nije završio sprint.

Drugi je bio aktuelni šampion Mark Markez iz Dukatija sa 1,026 sekundi zaostatka iza Martina.

Vozač Aprilije Marko Beceki završio je trku kao trećeplasirani sa 1,675 sekundi u odnosu na pobednika trke.

Bodove su još osvojili Ai Ogura, Aleks Markez, Frančesko Banjaja, Žoan Zarko, Fermin Aldeger i Bred Binder.

Glavna trka Velike nagrade Austrije voziće se sutra od 15 časova.

Martin je vodeći u generalnom plasmanu sa 286 bodova, drugi je Mark Markez sa 283, a treći Beceki sa 248.


 

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