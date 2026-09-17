Ekskluziva sa Instagrama: Dvojica fudbalera Vojvodine na spisku Veljka Paunovića za predstojeće mečeve Srbije
Otac Petra Sukačeva, Igor, objavio je na svom Instagram profilu da će fudbaler Vojvodine biti na spisku Veljka Paunovića za predstojeće mečeve Lige nacije.
Ponosni tata jeste malo požurio s ovom objavom, jer Paunović bi spisak trebalo da objavi sutra, ali ime Sukačeva na istom svakako nije neko posebno iznenađenje, pošto je on ove jeseni jedan od igrača koji se najviše istakao u Superligi Srbije.
Pored njega, na spisku će se naći i njegov saigrač iz Vojvodine Lazar Nikolić.
Ipak, nedugo nakon što je na Instagramu podelio ovu vest, objavu je ubrzo i izbrisao.
Srbija je u grupi sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.
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