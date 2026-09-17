Bekovi za brigu, Vlahović sve raduje, ali zato Mitar... - Evo u kakvoj su formi "orlovi" na startu nove sezone
Šta čeka selektora Veljka Paunovića pred okupljanje za Ligu nacija.
Posle tri i po meseca pauze došlo je vreme i za reprezentativni fudbal. Naša selekcija okupiće se naredne nedelje kako bi počela pripreme za učešće u A diviziji i seriju teških okršaja koje je očekuju u grupi 2, a navijače najviše zanima u kakvoj će formi igrači doći u državni tim.
"Orlovi" će na premijeri Lige nacija igrati protiv Grčke i Holandije na "Marakani" (24. i 27. septembar), a potom sledi gostovanje Nemačkoj u Minhenu (1. oktobar) i "lalama" u Ajndhovenu (4. oktobar).
Kormilar Veljko Paunović (49) sutra će zvanično saopštiti spisak, a već se u javnosti spekulisalo da je dogovoren povratak nekadašnjeg kapitena Dušana Tadića (37). Sjajni ofanzivni vezista se ovog leta vratio u Erediviziju, obukao je dres NEC Nejmegena i pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou. Iskusni as je dosad odigrao devet utakmica i upisao tri asistencije, a upravo je takav profil igrača ono što i dalje nedostaje Srbiji.
S druge strane, otkrivena su i dva iznenađenja na spisku, a radi se o tandemu Vojvodine. Levi bek Petar Sukačev (21) i desni Lazar Nikolić (27) igraju odlično ove sezone i među najistaknutijim pojedincima su u Superligi. Očigledno su zadovoljili i ukuse stručnog štaba "orlova", pa su sebi obezbedili mesto u odabranom društvu.
Kada je reč o golmanima, čini se da je trenutno Predrag Rajković (30) u najboljoj formi. Odigrao je već devet mečeva za saudijski Al Itihad, primio je sedam golova, ali je na tri duela uspeo da sačuva svoju mrežu. I Đorđe Petrović (26) je standardan među stativama Bornmuta, ali je na četiri utakmice kapitulirao čak sedam puta, dok se status Vanje Milinkovića Savića (29) promenio u Napoliju, pa je zasad samo dva puta bio na terenu.
Odbrana će doneti glavobolju Paunoviću, a glavni razlog je Nikola Milenković (28). Defanzivac Notingem foresta ima problema sa mišićem zadnje lože i izvesno je da će morati da preskoči ovo okupljanje reprezentacije.
Drugi stub poslednje linije je tu - Strahinja Pavlović (25) je nezamenljiv u Milanu i dosad je odigrao pet utakmica. Pored njega, za štopersko mesto konkurišu i Srđan Babić (30), Miloš Veljković (30), Strahinja Eraković (25), kao i iskusni Nemanja Gudelj (34), koji je ostao u Španiji i obukao dres Hetafea.
Bekovi su, kao po tradiciji, najveća glavobolja za selektora. Pored već pomenutih Sukačeva i Nikolića, za očekivati je da poziv dobije Aleksa Terzić (27), a verovatno i Kosta Nedeljković (20), koji se i dalje navikava na Glazgov Rendžers. Ipak, teško da će biti mesta za Ognjena Mimovića (22), koji u Fenerbahčeu i dalje nije u prvom planu.
U veznom redu je najjača konkurencija, a pored Tadića, biće tu i Sergej Milinković Savić (31). Fenomenalno je visoki vezista počeo ovu sezonu u Al Hilalu i njegova forma hrabri, jer je na devet nastupa dao pet pogodaka i upisao asistenciju. Isto važi i za talentovanog Andriju Maksimovića (19), pošto konačno dobija šansu u Lajpcigu, pa je stigao i prvenac u Ligi šampiona.
Mesta su rezervisana i za Sašu Lukića (30), Filipa Kostića (33), Aleksandra Stankovića (21), Lazara Samardžića (24), Andriju Živkovića (30), očekuju se i Veljko Birmančević (28) i Vasilije Kostov (18), a videćemo da li će priliku dobiti i Ognjen Ugrešić (20), Mijat Gaćinović (31), Vanja Dragojević (20), Petar Stanić (25), Lazar Ranđelović (29)...
Što se tiče napadača, po jedna briga i radost. Najbolji strelac u istoriji "orlova" Aleksandar Mitrović (32) nije odigrao ni minut ove sezone zbog povrede kolena i tek je počeo da trenira sa katarskim Al Rajanom. Međutim, Dušan Vlahović (26) je fantastično startovao u Bešiktašu, četiri puta je tresao mrežu i biće glavni adut u ofanzivnom delu.
Isto kao i Luka Jović (28) koji je nastavio da rešeta u dresu atinskog AEK-a, dok je pažnju cele Evrope na sebe skrenuo i supertalentovani Mihajlo Cvetković (19) iz Anderlehta. Listu zatvaraju Jovan Milošević (21) i Nikola Štulić (25) iz Brage, odnosno Lećea.
FORMA SRPSKIH REPREZENTATIVACA
Predrag Rajković (Al Itihad) - 9 mečeva, 7 primljenih golova
Đorđe Petrović (Bornmut) - 4 meča, 7 primljenih golova
Vanja Milinković Savić (Napoli) - 2 meča, 1 primljen gol
Strahinja Pavlović (Milan) - 5 mečeva
Nikola Milenković (Notingem) - 4 meča
Strahinja Eraković (Samsun) - 8 mečeva
Srđan Babić (Spartak Moskva) - 7 mečeva
Miloš Veljković (Crvena zvezda) - 7 mečeva, 2 asistencije
Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers) - 4 meča
Aleksa Terzić (Frozinone) - 3 meča, 1 gol
Filip Kostić (PSV) - 3 meča
Saša Lukić (Ipsvič) - 5 mečeva, 1 asistencija
Aleksandar Stanković (Inter) - 2 meča
Nemanja Gudelj (Hetafe) - 3 meča
Dušan Tadić (NEC) - 9 mečeva, 3 asistencije
Sergej Milinković Savić (Al Hilal) - 9 mečeva, 5 golova, 1 asistencija
Lazar Samardžić (Atalanta) - 6 mečeva, 1 gol
Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers) - 7 mečeva, 1 gol
Ognjen Ugrešić (PAOK) - 11 mečeva, 3 gola
Petar Stanić (Ludogorec) - 9 mečeva, 1 asistencija
Vasilije Kostov (Crvena zvezda) - 10 mečeva, 5 golova, 1 asistencija
Andrija Maksimović (Lajpcig) - 2 meča, 1 gol, 1 asistencija
Andrija Živković (PAOK) - 9 mečeva, 3 gola, 3 asistencije
Veljko Birmančević (Ferencvaroš) - 3 meča, 1 asistencija
Mijat Gaćinović (AEK Atina) - 7 mečeva, 1 asistencija
Lazar Ranđelović (Vojvodina) - 13 mečeva, 3 gola, 6 asistencija
Aleksandar Mitrović (Al Rajan) - vraća se iz povrede
Dušan Vlahović (Bešiktaš) - 5 mečeva, 4 gola
Luka Jović (AEK Atina) - 8 mečeva, 4 gola, 1 asistencija
Jovan Milošević (Braga) - 4 meča
Mihajlo Cvetković (Anderleht) - 12 mečeva, 4 gola, 1 asistencija
Nikola Štulić (Leće) - 5 mečeva
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