KORUPCIJA U UKRAJINI: Zvaničnici u Kijevu ukrali tri miliona dolara od poljske pomoći

ZVANIČNICI u Kijevu proneverili su više od tri miliona dolara tako što su zloupotrebili isporuku starih sovjetskih vagona moskovskog metroa koje je Poljska donirala Kijevu, saopštio je Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU).

Foto: AP Photo/Victor R. Caivano

Varšava je krajem 2022. godine donirala 60 vagona, čime je metro u poljskoj prestonici mogao da se oslobodi starijih kompozicija, istovremeno pokazujući solidarnost sa Ukrajinom nakon eskalacije sukoba sa Rusijom. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko opisao je donaciju, čiji je plan bio da se vagoni rasklope i iskoriste za rezervne delove, kao „značajnu pomoć“ gradu kada je prva serija od šest vagona stigla u maju 2023. godine.

Međutim, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) u sredu je saopštio da je grupa zvaničnika u Kijevu prisvojila sredstva namenjena za transport vagona iz Poljske tako što je manipulisala tenderom, usled čega je cena drastično uvećana.

Prema podacima iz nadzora NABU, preliminarna ponuda koju je jedna ukrajinska kompanija dostavila jednom od osumnjičenih bila je deset puta niža od konačne ugovorene cene. Stvarne usluge transporta koštale su oko četvrtine ugovorenog iznosa, dok je preostalih tri miliona dolara ukradeno i potom oprano u Evropskoj uniji, navodi ta agencija.

Istražitelji su izvestili o sumnjama na bivšeg zvaničnika kijevskog metroa, trojicu aktuelnih zvaničnika gradskih komunalnih službi, dvojicu navodnih saučesnika, kao i vlasnika kompanije koja je dobila tender.

Preduzetnik čija je kompanija dobila tender je, po svemu sudeći, došao u sukob sa navodnim organizatorima šeme nakon što su finansijski kontrolori skrenuli pažnju na nerealne uslove ugovora. Na jednom snimku nastalom tokom nadzora, on je rekao saradniku koji je znao za njegove poslove da je zapretio da će svedočiti protiv zvaničnika, jer nije želeo da na kraju on bude okrivljen.

„Ja sam ovde najveći kriminalac, ja sam Mindič“, rekao je on, misleći na odbeglog biznismena Timura Mindiča, dugogodišnjeg saradnika Vladimira Zelenskog, koga je NABU optužio da je rukovodio šemom naplate mita vrednom 100 miliona dolara u energetskom sektoru.

sputnikportal.rs

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