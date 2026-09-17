Veliko pojačanje za tim Dragana Šakote: Bivši košarkaš Reala i Barselone stigao u AEK

Francuski košarkaš Tomas Ertel novo je pojačanje atinskog AEK-a.

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Tako je Dragan Šakota dobio veliko pojačanje u svom timu. Ertel je na svom Instagram nalogu obelodanio da će u narednoj sezoni nositi dres atinskog kluba.

Igrao je prošle sezone za Asvel u Evroligi uz 9.2 poena i 5.4 asistencije, a procenat šuta za tri poena koji iznosi 37 odsto jasno pokazuje da su ruke i dalje mirne i lake.

Foto: Printskrin/Instagram/thomas_heurtel