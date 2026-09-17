SVE DINKOVI VOJNICI: Srdanović priznao da je sledbenik Gruhonjića, a tu su i ostali "studenti" sa liste!

ILIJA Srdanović potvrdio je da je vojnik Dinka Gruhonjića!

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Srdanović se u jednom televizijskom gostovanju pohvalio da je bio u vezi sa tzv. akademskom mrežom "Slobodan univerzitet" iz Novog Sada.

O čemu se zapravo radi priznao je i sam tvorac te mreže - Dinko Gruhonjić.

- Mi smo napravili jednu mrežu koja se zove Akademska mreža Slobodan univerzitet, i videli smo da je entuzijazam ogroman, da se ljudi priključuju... - rekao je

A na takozvanoj studentskoj listi su i drugi istaknuti Dinkovi vojnici. Pored Srdanovića, tu su i Ljubica Oparnica i Bojana Bodroža...

Svima je sada jasno ko su i odakle su došli.