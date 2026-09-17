GRAĐANI ogorčeni posle Lomparovog priznanja: Studentska lista je samo fasada, ko može da im veruje?

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Milo Lompar odbio je da podrži takozvanu studentsku listu, otvorio pitanje direktnog uticaja Bojana Pajtića na izbor kandidata i poručio da će ostati opozicija čak i ako blokaderska lista pobedi.

Njegove izjave izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Milo Lompar:

Iza studentske liste stoji direktno Bojan Pajtić i Nemci.

Pazarci su me izbacili sa liste jer sam Srbin.

Nemanja Vidić zbog svega toga odjavio studentsku listu.



Ko glasa za njih taj je posle svega- lud.

Hvala lepo! pic.twitter.com/lPjPJ6CkrJ — Srpski Bedem (@Bedemsrpski4s) September 17, 2026

Građani: Studentska lista je samo fasada

Lomparove izjave izazvale su brojne reakcije građana na društvenoj mreži Iks. Komentatori su ocenili da je postalo jasno kako među blokaderima postoje nepomirljive podele i da takva grupacija ne može da ponudi stabilnu vlast.

– Više je nego jasna blokaderska politika – sa jedne strane ustaše, sa druge ljudi koji bi cepali Vojvodinu iz sastava Srbije, a sa treće antisrpski milogorci. Previše je jasno za koju su se politiku opredelili, to povlači sa sobom niz odgovornosti – navodi se u jednom komentaru.

Drugi korisnik ocenio je da je reč o „klasičnom primeru šta se dešava kada se političke liste prave tajkunskim kuhinjama i stranim ambasadama“.

– Pajtić je jedan od najvećih izdajnika. To dovoljno govori kakva je blokaderska lista i ko stoji iza nje – napisao je jedan od građana.

Pojedini su, međutim, kritikovali i samog Lompara, tvrdeći da je dugo bio uz blokadere, a da sada nastupa kao žrtva tek pošto se nije našao među kandidatima.

– Lompar je sve vreme bio sa njima, samo sada, kada je izbačen, igra žrtvu. A Pajtić? Čovek koji je decenijama gurao separatističku autonomiju Vojvodine i sada vuče konce studentske liste. Nije teško povezati tačke – glasi jedan od komentara.

– Interesantno je kako Milo sada napada listu, a bio je uz njih dok mu je odgovaralo. U međuvremenu Pajtić otvoreno radi na otcepljenju Vojvodine, to nije teorija, to je njegova politička biografija. Studenti su samo fasada – poručio je drugi korisnik.

Bilo je i ocena da je Lomparovo povlačenje posledica lične sujete, ali se gotovo svi komentatori slažu u jednom: lista predstavljena kao studentska sve više liči na skup međusobno sukobljenih političkih i interesnih grupa.

Lompar: Ostaću opozicija i ako studentska lista pobedi

Reakcije građana usledile su nakon gostovanja profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Mila Lompara u emisiji „Bez pardona“, tokom kojeg je odbio da kaže da li će podržati takozvanu studentsku listu.

Lompar je naveo da se njegova ličnost našla „u unakrsnom dejstvu sukobljenih strana“ i da bi svaka njegova izjava mogla da bude protumačena kao pokušaj nanošenja štete studentskom pokretu.

– I šta god bih rekao, moglo bi se tumačiti kao da je rečeno sa namerom da se nanese šteta studentskom pokretu, a ja bih to da izbegnem, kao što bih izbegao i mogućnost da eventualno, zbog hipotetički nekog mog iskaza koji bi bio protumačen pozitivno, neko iz grupacije iz Novog Pazara, na primer, napusti listu ili napravi neku takvu štetu – rekao je Lompar.

Profesor je istovremeno poručio da će ostati opozicija čak i ako studentska lista pobedi. Time je praktično odbio da politički stane iza ljudi koje blokaderi nude građanima Srbije kao navodnu alternativu sadašnjoj vlasti.

Ako čak ni čovek koji je bio blizak blokaderskom pokretu ne želi da podrži listu i unapred najavljuje da će joj biti opozicija, postavlja se pitanje zbog čega bi joj poverenje ukazali građani.

Odakle je Pajtić unapred znao ko neće biti na listi?

Lompar je potom otvorio jedno od ključnih pitanja – kakvu je ulogu Bojan Pajtić, bivši predsednik Demokratske stranke, imao u izboru kandidata.

On je podsetio da je još 19. oktobra 2025. godine prenet Pajtićev intervju u kojem je bivši lider DS-a rekao da na studentskoj listi neće biti pojedinih ličnosti koje studenti ocenjuju kao kontroverzne.

– On tu kaže: „Na studentskoj listi neće biti neke ličnosti koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti.“ Dakle, on u tom trenutku kaže šta će se dogoditi. Odakle on to zna? – upitao je Lompar.

Gotovo godinu dana kasnije, 14. septembra 2026. godine, Pajtić je na televiziji N1 izjavio da je zadovoljan zato što se na listi nisu našle osobe koje izazivaju kontroverze.

– Ovo prvo je obećanje, ovo drugo ispunjenje – ocenio je Lompar.

Prema njegovim rečima, Radio Slobodna Evropa ga je nakon Vidovdanskog govora označila kao osobu koja izaziva kontroverze. Zbog toga smatra da su se Pajtićeve poruke odnosile upravo na njega.

– Oni su rekli da sam ja taj koji izaziva kontroverze. Tri meseca posle toga Pajtić je rekao da „takvih neće biti“, a kada je lista izašla, rekao je: „Takvih nema i ja sam zbog toga zadovoljan“ – naveo je Lompar.

„Saberite iskaze i sve ćete videti“

Lompar je pozvao javnost da poveže hronologiju Pajtićevih izjava.

– Saberite ta tri iskaza i tačno ćete videti, pod jedan, da on na sebe preuzima da nešto procenjuje, da govori i tako dalje. Zašto? Druga stvar, on se direktno, kroz aluziju, okreće prema meni. To je potpuno jasno i potpuno očigledno – kazao je profesor.

Njegove reči otvorile su sumnju da lista nije nastala isključivo na studentskim plenumima, kako se predstavlja javnosti, već da su na izbor kandidata uticali ljudi iz nekadašnje vlasti.

Ključno pitanje ostalo je bez odgovora: ako je lista zaista studentska, kako je Pajtić gotovo godinu dana unapred znao kakav će kriterijum biti primenjen i ko se među kandidatima neće naći?

Nemački mediji targetirali Lompara

Lompar je govorio i o delovanju nemačkih i regionalnih medija protiv njega.

– Da ne govorim o tome da je kompletna nemačka scena, Dojče vele, „Frankfurter algemajne cajtung“, u više navrata, da upotrebim kolokvijalni izraz, targetirala moje ime i da je to bilo u sadejstvu sa našom regionalnom štampom – rekao je on.

Profesor nije doslovno tvrdio da su nemački mediji sastavljali listu, ali je ukazao na širi politički i medijski pritisak kojem je bio izložen pre nego što je njegovo ime izostavljeno.

Upravo je zbog toga deo javnosti njegove reči protumačio kao još jednu potvrdu da iza navodno spontane studentske inicijative postoje politički i strani interesi.

Pajtić bi da svi ćute do izbora

Lomparu je posebno zasmetala Pajtićeva poruka da bi najbolje bilo da niko ništa ne govori dok se izbori ne završe.

– Tu imamo jednu potrebu da se diriguje javnošću, da se kaže: „Dok ja ne kažem, ne sme niko da usta obeli.“ To je uvredljivo. Zašto bismo to morali da trpimo? – zaključio je Lompar.

Takva poruka dodatno ruši predstavu o nekakvom demokratskom i samostalnom studentskom odlučivanju. Umesto otvorene rasprave, javnosti se, prema Lomparovom tumačenju, nameće ćutanje sve dok izbori ne prođu.

Zašto studentskoj listi ne može da se veruje?

Slučaj Mila Lompara ogolio je nekoliko ključnih problema takozvane studentske liste: građani ne znaju ko ju je zaista sastavljao, ko je odlučivao o vetiranju kandidata, prema kojim kriterijumima su ljudi izbacivani i kako je Bojan Pajtić unapred znao ko na njoj neće biti.

Istovremeno, među samim blokaderima postoje duboke ideološke, političke i lične podele. Jedni druge uklanjaju, vraćaju i vetiraju, dok javnosti ne nude nijedan jasan odgovor o tome ko donosi konačne odluke.

Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da je Nemanja Vidić odustao od liste zbog izbacivanja Lompara, ali u dostupnom materijalu nema njegove neposredne izjave kojom bi takav razlog bio potvrđen.

Ono što jeste potvrđeno dovoljno govori: Lompar odbija da podrži listu, ogolio je Pajtićev uticaj, ukazao na targetiranje iz nemačkih medija i najavljuje da će ostati opozicija čak i ako blokaderi pobede.

Posle svega, građani imaju puno pravo da pitaju: ako ljudi koji su do juče bili uz studentski pokret danas ne veruju njegovoj listi, zašto bi joj verovala Srbija?