Fudbal

(FOTO) VRATIO SE MITROGOL - Evo kako mu izgleda koleno nakon neugodne povrede

М. З.

17. 09. 2026. u 13:48

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Srpski fudbaler na terenu posle duže pauze.

(ФОТО) ВРАТИО СЕ МИТРОГОЛ - Ево како му изгледа колено након неугодне повреде

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Maler za malerom poterao je Aleksandra Mitrovića (32) u poslednjih godinu dana, ali valjda je sada napokon taj period iza njega. Snažni napadač konačno se vratio na teren i počeo sa laganim radom, nakon neprijatne povrede koju je doživeo još u junu na treningu svog kluba Al Rajana.

Kapitenu srpske reprezentacije stradalo je tada levo koleno, a detaljnim lekarskim pregledima utvrđen je problem sa medijalnim kolateralnim ligamentom (MCL). Odmah se znalo da iskusnog asa čeka pauza od dva do tri meseca, zbog čega će i propustiti i okupljanje državnog tima početkom naredne sedmice.

Ipak, sada su iz Katara stigle dobre vesti. Popularni Mitrogol počeo je da trči sa strane, treniraće jedno vreme odvojeno od ekipe, a na levoj nozi mu je vidljiv i zavoj oko kolena i butnog mišića.

Trebaće sigurno vremena i strpljenja da se nekadašnji as Partizana, Anderlehta, Njukasla, Fulama i Al Hilala fizički spremi i dostigne željeni nivo forme. Zato selektor "orlova" Veljko Paunović ne računa na njega u ovom prvom ciklusu A divizije u Ligi nacija.

Naša selekcija će u okviru grupe 2 odmeriti snage sa Grčkom i Holandijom na "Marakani" (24. i 27. septembar), a potom ih čeka gostovanje Nemačkoj u Minhenu (1. oktobar) i "lalama" u Ajndhovenu (4. oktobar). Udarna igla u napadu, umesto najboljeg strelca u istoriji Srbije, biće Dušan Vlahović (26), a tu su još i Luka Jović (28), Mihajlo Cvetković (19), Jovan Milošević (21)...

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