VLAŠKA NARODNA STRANKA: Zašto smo se odlučili za „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“

PREDRAG Balašević, ispred Vlaške narodne stranke istakao je da su se oni odlučili za podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbij" između ostalog zbog mogućnosti da se interesi vlaške zajednice snažnije i neposrednije zastupaju u institucijama Republike Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Vlaška narodna stranka donela je odluku da na predstojećim parlamentarnim izborima podrži listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, nakon ozbiljnog sagledavanja političke situacije u Srbiji, razvoja zemlje u prethodnom periodu i, pre svega, mogućnosti da se interesi vlaške zajednice snažnije i neposrednije zastupaju u institucijama Republike Srbije.

Ova odluka nije doneta samo na osnovu jednog političkog dogovora. Ona je rezultat našeg uverenja da je Srbija u prethodnim godinama prošla kroz snažan razvojni ciklus. Grade se auto-putevi i brze saobraćajnice, modernizuje železnica, ulaže u zdravstvo, obrazovanje, energetiku i privredu, a razvojni projekti sve više obuhvataju i krajeve van najvećih gradova.

Za nas je posebno važno što se taj proces vidi i u Istočnoj Srbiji, prostoru u kojem vekovima živi vlaška zajednica. Razvoj infrastrukture, privrede i saobraćajne povezanosti ovog dela Srbije nije samo ekonomsko pitanje. To je pitanje budućnosti ljudi koji ovde žive, ostanka mladih i stvaranja uslova da se vlaška zajednica očuva i razvija.

U tom razvoju prepoznajemo i političku odgovornost Aleksandra Vučića i njegovu ulogu u pravcu kojim se Srbija kretala poslednjih godina.

Ali Vlaška narodna stranka je, pre svega, politička stranka koja zastupa interese vlaške zajednice. Zato nam je od posebnog značaja odnos države prema nacionalnim manjinama i njihovo stvarno učešće u političkom i društvenom životu Srbije.

Prepoznajemo da Aleksandar Vučić razume da nema potpune državotvorne politike Srbije bez nacionalnih manjina i da različitost građana Srbije može biti bogatstvo države, a ne prepreka njenom jedinstvu.

To prepoznajemo kroz konkretne primere.

Kroz podršku projektima od značaja za hrvatsku zajednicu, uključujući Hrvatski dom – Maticu u Subotici, kao važno mesto okupljanja i očuvanja kulturnog identiteta Hrvata u Srbiji.

Kroz programe usmerene ka unapređenju položaja Roma, posebno u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstva i socijalne uključenosti.

Kroz ulaganja u Sandžačko-rašku oblast i odnos prema Bošnjacima, jer razvoj tog prostora i bolji uslovi života njegovih građana moraju biti sastavni deo razvoja Srbije.

I kroz sve veći prostor za političko učešće predstavnika nacionalnih manjina u institucijama države.

Za nas je sada važno da se takav odnos konkretizuje i prema vlaškoj zajednici.

Posebnu političku težinu zato ima činjenica da je Aleksandar Vučić pokazao spremnost da predstavnik Vlaške narodne stranke dobije prolazno mesto na izbornoj listi.

Za nas to nije samo pitanje jednog poslaničkog mandata. To je mogućnost da se pitanja Vlaha snažnije i neposrednije otvore u Narodnoj skupštini Republike Srbije — od očuvanja vlaškog identiteta, jezika i kulture, do razvoja Istočne Srbije i rešavanja konkretnih problema naše zajednice.

Istovremeno, to je i velika odgovornost Vlaške narodne stranke.

Ne tražimo privilegije. Tražimo ravnopravnost, političko učešće i mogućnost da sami govorimo o problemima svoje zajednice i da zajedno sa državom tražimo rešenja.

Zato našu odluku vidimo kao spoj dva interesa koja nisu suprotstavljena — interesa razvoja Srbije i interesa očuvanja i unapređenja položaja vlaške zajednice.

Verujemo da Aleksandar Vučić razume da snažna Srbija može biti samo Srbija u kojoj svaki njen narod i svaka nacionalna zajednica imaju svoje mesto, svoj glas i odgovornost prema zajedničkoj državi.

Vlaška narodna stranka želi da tu odgovornost preuzme.

Zato Vlaška narodna stranka poziva sve pripadnike vlaške zajednice da na predstojećim parlamentarnim izborima podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Pred nama je istorijska šansa koja se ne ukazuje često i koju Vlasi, od uvođenja višestranačja u Srbiji, do danas nisu imali - da prvi put imaju svog predstavnika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije i da se vlaški glas čuje neposredno tamo gde se donose odluke važne za budućnost naše države i naše zajednice. Ovo je jedinstvena prilika da se pitanja Vlaha više ne rešavaju bez nas i bez našeg glasa. Da o svom identitetu, jeziku, kulturi, položaju i problemima govorimo sami, direktno i institucionalno, i da za Istočnu Srbiju i vlašku zajednicu tražimo ono što joj pripada.

Vlaška narodna stranka veruje da tu priliku treba iskoristiti".

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