Klop ga zacementirao na golu: Evo ko će umesto Nojera biti prvi golman Nemačke

Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop izjavio je danas u Frankfurtu da će Mark-Andre Ter Štegen da bude prvi golman nacionalnog tima.

AP Photo/Frank Franklin II

Ter Štegen (34) je član Barselone, ali trenutno brani u Ajaksu na pozajmici do kraja sezone.

Klop je ranije danas objavio dva spiska sa ukupno 44 fudbalera za mečeve protiv Holandije, Grčke i Srbije u Ligi nacija.

On je najavio da će Ter Štegen da bude prvi golman nemačke reprezentacije posle povlačenja Manuela Nojera.

"Ter Štegen je broj jedan. Ekipi su potrebni stabilnost i okosnica, a onda posle toga možete dodavati dosta mladih igrača. Poznajem ga jako dugo. Nojer je dugo bio najbolji golman na svetu", rekao je Klop na konferenciji za novinare, prenose nemački mediji.

"Svi su znali da je i Ter Štegen svetska klasa. Onda je doživeo povredu u veoma nezgodnom trenutku. Sada je zdrav i isti je golman kakav je bio i ranije. Sa sobom donosi iskustvo i ostavlja veoma dobar utisak. Sve zavisi od njegovog učinka", dodao je Klop.

Selektor Nemačke je istakao da njegov tim želi da zabeležili sve četiri pobede u naredne četiri utakmice u LN.

"Želim da za ovo vreme upoznam što više igrača. U poslednje četiri nedelje sam mnogo putovao, mnoge od njih sam video uživo. Pošto nisam bio u Bundesligi 11 godina, razlika je kad fudbalera vidiš na delu. Ali nismo stvorili A i B tim. Želimo da pobedimo na sve četiri utakmice. A timovi su dizajnirani tako da u njima bude dobre kohezije. Želimo da steknemo što je više moguće utisaka", istakao je selektor Nemačke.

Ovo je prvi spisak Klopa kao selektora Nemačke. Klop je 15. avgusta zvanično preuzeo mesto selektora Nemačke, a na klupi nacionalnog tima nasledio je Julijana Nagelsmana, koji se povukao posle Svetskog prvenstva.

"Izuzetno cenim Nagelsmana, on je izuzetan trener. Uvek mi je bilo teško da igram protiv njega", naglasio je Klop.

On je rekao da će na prve dve utakmice kapiten Nemačke da bude Džošua Kimih.

"Želim da ga vidim da igra onako kako igra u Bajernu. Igrač s tolikim iskustvo mora da vodi. Vidim ga u sredini terena, nismo ga ni razmatrali kao opciju na desnom beku. Svima sam otvorio vrata. Ko želi da bude deo tima ima šansu. Nemamo mnogo vremena, ali nemaju ni drugi, to je normalno u fudbalu. Ovo je samo prvi korak u izgradnji tima za budućnost...", istakao je Klop.

Fudbaleri Nemačke će 24. septembra igrati u Amsterdamu protiv Holandije, a tri dana kasnije sastaće se sa Grčkom u Augsburgu. Nemačka će potom 1. oktobra u Minhenu dočekati Srbiju, a tri dana kasnije gostovaće selekciji Grčke u Solunu.

