Politika

DVE STRANE, JEDAN CILJ: Onima koji u Beogradu glume političku alternativu podrška stiže od onih koji rade protiv srpskog naroda

24седам

17. 09. 2026. u 14:33

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KADA se sve karte otvore, vidi se da je ova ekipa okupljena na istom zadatku

ДВЕ СТРАНЕ, ЈЕДАН ЦИЉ: Онима који у Београду глуме политичку алтернативу подршка стиже од оних који раде против српског народа

24sedam

Dve strane su se ujedinile u napadu na Srbiju. 

Na jednoj strani Ilija Srdanović i Dinko Gruhonjić, na drugoj Milo Đukanović i Aljbin Kurti.

Različita imena, ali potpuno ista politika i isti cilj.

Udar na Srbiju i njene državne interese.

Dok jedni u Beogradu glume političku alternativu, podrška im stiže direktno od onih koji godinama rade protiv srpskog naroda.

Od separatističkih krugova u Crnoj Gori, preko ekstremnih ideologa, pa sve do Prištine.

Kada se sve karte otvore, vidi se da je ova ekipa okupljena na istom zadatku.

Narod u Srbiji je prozreo ovu opasnu koaliciju i jasno im poručuje – vaša politika nikada neće proći. 

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