DVE STRANE, JEDAN CILJ: Onima koji u Beogradu glume političku alternativu podrška stiže od onih koji rade protiv srpskog naroda
KADA se sve karte otvore, vidi se da je ova ekipa okupljena na istom zadatku
Dve strane su se ujedinile u napadu na Srbiju.
Na jednoj strani Ilija Srdanović i Dinko Gruhonjić, na drugoj Milo Đukanović i Aljbin Kurti.
Različita imena, ali potpuno ista politika i isti cilj.
Udar na Srbiju i njene državne interese.
Dok jedni u Beogradu glume političku alternativu, podrška im stiže direktno od onih koji godinama rade protiv srpskog naroda.
Od separatističkih krugova u Crnoj Gori, preko ekstremnih ideologa, pa sve do Prištine.
Kada se sve karte otvore, vidi se da je ova ekipa okupljena na istom zadatku.
Narod u Srbiji je prozreo ovu opasnu koaliciju i jasno im poručuje – vaša politika nikada neće proći.
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