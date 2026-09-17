"Ovog puta je konačna odluka..." 140 utakmica u reprezentaciji, a sada je došlo vreme za penziju
Belgijski fudbaler Aksel Vitsel saopštio je da je završio reprezentativnu karijeru.
Vitsel je poslednji meč za reprezentaciju Belgije odigrao 10. jula u četvrtfinalu Svetskog prvenstva protiv Španije (1:2).
On je u maju 2023. godine odlučio da se povuče iz reprezentacije Belgije, ali se potom predomislio i vratio u nacionalni tim.
"Ovog puta je odluka konačna. Odlučio sam da stavim tačku na svoju reprezentativnu karijeru. Vreme je da se ustupi mesto mladim igračima i novoj generaciji. Bila mi je ogromna čast što sam dao sve od sebe tokom ovih 18 godina. Hvala svim mojim saigračima, trenerima i ljudima iz saveza koji su doprineli mom napretku tokom svih ovih godina. Želim timu mnogo sreće u budućnosti", napisao je Vitsel na društvenim mrežama.
Vitsel (37) je trenutno fudbaler Nice, a ranije je igrao za Đironu, Atletiko Madrid, Borusiju Dortmund, Tjanđin, Zenit, Benfiku i Standard iz Liježa.
Za reprezentaciju Belgije odigrao je 140 utakmica i postigao je 12 golova.
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