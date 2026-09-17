RADNO U STAROJ PAZOVI: Održan sudijski dan, Frenk de Bleker pred arbitrima!

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi u utorak i sredu održan je Referee Day, dvodnevni program namenjen sudijama Super lige Srbije i Prve lige Srbije, pod rukovodstvom predsednika Sudijske komisije FSS, Franka de Blekera i VAR eksperta, Kristofa Dirika.

Foto: FSS

Na taj način, nastavljen je kontinuirani rad na edukaciji arbitara, ujednačavanju kriterijuma i primeni najnovijih UEFA instrukcija, sa jasnim ciljem da sudije u najvišim rangovima srpskog fudbala budu u potpunosti upoznate sa standardima koji se primenjuju na međunarodnoj sceni.

Prvi dan bio je posvećen sudijama Prve lige Srbije. Program je počeo treningom koncipiranim po uzoru na poslednji trening UEFA elitnih sudija, sa akcentom na fizičku pripremu i situacije sa kojima se arbitri susreću tokom utakmice.

Posle rada na terenu usledio je teorijski deo i tehničke instrukcije. Frank de Bleker i Kristof Dirik analizirali su situacije iz do sada odigranih kola Prve lige Srbije, ukazujući na dobre odluke, ali i detalje na kojima je neophodno dodatno raditi. Poseban akcenat stavljen je na doslednost u primeni Pravila igre i jedinstven sudijski kriterijum.

U sredu je po istom principu organizovan Referee Day za sudije Super lige Srbije. Posle treninga na terenu, program je nastavljen tehničkim sastankom podeljenim u dva segmenta.

U prvom delu Kristof Dirik održao je predavanje posvećeno VAR i preneo sudijama najnovije UEFA instrukcije u vezi sa primenom video-tehnologije. Kroz analizu konkretnih situacija pažnja je bila usmerena na pravilnu i efikasnu upotrebu VAR-a i jasno razgraničenje situacija u kojima je intervencija video-sudije neophodna.

Drugi deo bio je rezervisan za Franka de Blekera, koji je sa arbitrima analizirao dosadašnje utakmice Super lige Srbije. Predsednik Sudijske komisije ukazao je na najvažnije situacije i odluke iz prethodnih kola, sa posebnim osvrtom na kriterijum suđenja i segmente u kojima postoji prostor za dodatno unapređenje.

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