Bivši košarkaš Crvene zvezde u Finiks Sansima
ZVANIČNO!
Bivši košarkaš Crvene zvezde Duop Rit novi je igrač Finiks Sansa, pa tako ostaje u NBA ligi.
Australijski centar potpisao je, kako navodi Šams Čaranija, jednogodišnji ugovor vredan 2.500.000 dolara, što je zapravo veteranski minimum.
Rit je angažovan kao zamena za povređenog Marka Vilijamsa, za kog se očekuje da će biti odsutan oko šest meseci.
Duop Rit je nakon dve uspešne sezone u FMP-u 2020. godine prešao u Crvenu zvezdu, što je tada bio očekivan korak zbog bliske saradnje dva kluba.
Upravo u godini kada je stigao u FMP nije odabran na NBA draftu, ali je pet godina kasnije uspeo da se izbori za svoje mesto u najjačoj ligi sveta zaobilaznim putem.
Nakon perioda u Australiji, Kini i Libanu, Duop Rit je 2023. godine stigao u Portland Trejlblejzerse i odmah prve sezone zablistao sa učinkom od 9,1 poena, 3,7 skokova i jednom asistencijom, a dešavalo se i da bude startni centar.
U međuvremenu je Rit postao i standardni reprezentativac vrlo snažne reprezentacije Australije.
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