Politika

JASNO KAO DAN: Babić slikovito objasnio razliku između Vučića i Srdanovića (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 14:39

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BRANKO Babić je objavio novi snimak na društvenim mrežama na kome u nekoliko koraka objašnjava jasnu razliku između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i perjanice tzv. studentkse liste Ilije Srdanovića.

ЈАСНО КАО ДАН: Бабић сликовито објаснио разлику између Вучића и Срдановића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ Biznis Priče

U snimku je Babić na par jednostavnih primera pokazao kolika je rezlika između predsednika Vučića i lažne blokaderske elite koju predvodi Ilija Srdanović kao glavni kandidat blokaderske liste Bojana Pajtića.

Neke od njih su te što Vučić ženama sa kojima radi i koje su zaposlene u Predsedništvu deli cveće, dok Srdanović nasrće na njih delovima kompjutera i hvata ih za gušu.

Babić je na malo humorističan, ali apsolutno tačan način objasnio sa kim imamo posla kada se radi o blokaderskoj listi Bojana Pajtića. 

Opširnije u videu koji sledi:

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