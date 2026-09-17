JASNO KAO DAN: Babić slikovito objasnio razliku između Vučića i Srdanovića (VIDEO)
BRANKO Babić je objavio novi snimak na društvenim mrežama na kome u nekoliko koraka objašnjava jasnu razliku između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i perjanice tzv. studentkse liste Ilije Srdanovića.
U snimku je Babić na par jednostavnih primera pokazao kolika je rezlika između predsednika Vučića i lažne blokaderske elite koju predvodi Ilija Srdanović kao glavni kandidat blokaderske liste Bojana Pajtića.
Neke od njih su te što Vučić ženama sa kojima radi i koje su zaposlene u Predsedništvu deli cveće, dok Srdanović nasrće na njih delovima kompjutera i hvata ih za gušu.
Babić je na malo humorističan, ali apsolutno tačan način objasnio sa kim imamo posla kada se radi o blokaderskoj listi Bojana Pajtića.
Opširnije u videu koji sledi:
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