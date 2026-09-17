JASNO KAO DAN: Babić slikovito objasnio razliku između Vučića i Srdanovića (VIDEO)

BRANKO Babić je objavio novi snimak na društvenim mrežama na kome u nekoliko koraka objašnjava jasnu razliku između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i perjanice tzv. studentkse liste Ilije Srdanovića.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Biznis Priče

U snimku je Babić na par jednostavnih primera pokazao kolika je rezlika između predsednika Vučića i lažne blokaderske elite koju predvodi Ilija Srdanović kao glavni kandidat blokaderske liste Bojana Pajtića.

Neke od njih su te što Vučić ženama sa kojima radi i koje su zaposlene u Predsedništvu deli cveće, dok Srdanović nasrće na njih delovima kompjutera i hvata ih za gušu.

Babić je na malo humorističan, ali apsolutno tačan način objasnio sa kim imamo posla kada se radi o blokaderskoj listi Bojana Pajtića.

Opširnije u videu koji sledi: