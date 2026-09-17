Edin "zaludeo" naciju: Pola miliona ljudi htelo da gleda oproštaj DŽeka od reprezentacije Bosne i Hercegovine

Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće meč protiv Švedske 2. oktobra u Ligi nacija a to će biti oproštaj legendarnog Edina Džeka. Gotovo pola miliona ljudi čekalo je da ugrabi kartu za ovaj duel.

Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Neverovatna stvar je ta da je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je da je primio gotovo pola miliona zahteva, što dovoljno govori koliko Džeko znači ljudima u BiH.

U prodaju je pušteno oko 11.000 ulaznica, a sve su rasprodate za samo 14 minuta.

Karte za severnu i južnu tribinu zvanično su koštale 40 konvertibilnih maraka, oko 20 evra, dok su ih preprodavci nudili za 150 do 200 maraka.

Još drastičniji primer zabeležen je za zapadnu tribinu. Ulaznica koja je u zvaničnoj prodaji koštala 60 maraka, odnosno približno 30 evra, pojavila se na jednom oglasu po ceni od čak 500 evra.