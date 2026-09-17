Edin "zaludeo" naciju: Pola miliona ljudi htelo da gleda oproštaj DŽeka od reprezentacije Bosne i Hercegovine
Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće meč protiv Švedske 2. oktobra u Ligi nacija a to će biti oproštaj legendarnog Edina Džeka. Gotovo pola miliona ljudi čekalo je da ugrabi kartu za ovaj duel.
Neverovatna stvar je ta da je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je da je primio gotovo pola miliona zahteva, što dovoljno govori koliko Džeko znači ljudima u BiH.
U prodaju je pušteno oko 11.000 ulaznica, a sve su rasprodate za samo 14 minuta.
Karte za severnu i južnu tribinu zvanično su koštale 40 konvertibilnih maraka, oko 20 evra, dok su ih preprodavci nudili za 150 do 200 maraka.
Još drastičniji primer zabeležen je za zapadnu tribinu. Ulaznica koja je u zvaničnoj prodaji koštala 60 maraka, odnosno približno 30 evra, pojavila se na jednom oglasu po ceni od čak 500 evra.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Bivši košarkaš Crvene zvezde u Finiks Sansima
17. 09. 2026. u 11:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)