VUČIĆ OTVORIO NOVU FABRIKU DRONOVA: Prikazano dejstvo letelica koje se proizvode u Srbiji (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas najavljenu fabriku za sklapanje najmodernijih dronova izraelske proizvodnje
U snimku objavljenom putem zvaničnog Instagram naloga, Vučić je rekao da je presrećan, kao i da tehnologija izgleda komplikovanije nego što je mogao da zamisli.
"Jutros sam bio posebno ponosan na Srbiju i njene uspehe. Otvorio sam fabriku za sklapanje najmodernijih dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko stotinu radnika i proizvodi najmoderniju opremu, kako za Vojsku Srbije, tako i za armije nekih drugih zemalja. Naši planovi su ogromni. Verujemo da ćemo sa našim izraelskim partnerima otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije, a zbog poverljivosti postupka proizvodnje novinare nisam pozvao u obilazak. Ovde ću vam prikazati samo deo onoga, čime siguran sam, bićete oduševljeni", poručio je predsednik.
"Dronovi koje vidite od danas se proizvode u Srbiji. Planovi su veliki. Prikazujem samo mali deo onoga što smem. Uživajte!", poručio je Vučić.
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