"TORNADO-S" SIPA SMRT NA UKRAJINSKE POLOŽAJE: Gledajte kako su uništeni američki HIMARS-i u Harkovu!
JEDINICA „Tornado-S” uništila je višecevni raketni sistem HIMARS koji je pripadao militantima u Harkovskoj oblasti.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je posada višecevnog raketnog sistema (VLR) „Tornado-S” iz sastava grupe snaga „Zapad” uništila neprijateljski VLR u zoni borbenih dejstava. Sukob se dogodio u oblasti Harkova.
Cilj je otkriven vazdušnim izviđanjem, koje je lociralo lansirno oruđe. Ono je bilo skriveno u šumskom pojasu. Snimak prikazuje posadu sistema „Tornado-S” iz 79. gardijske raketno-artiljerijske brigade kako napada američko vozilo sa sistemom HIMARS. Nakon izvršenja zadatka, posada je brzo napustila vatreni položaj, izbegavajući mogući uzvratni udar.
Posade sistema „Tornado-S” dejstvuju neprekidno, 24 sata dnevno, gađajući udaljene i skrivene neprijateljske ciljeve. Koriste se za napade na neprijateljske vatrene položaje, skladišta municije, kao i skladišta goriva i maziva. Zahvaljujući manevarskoj taktici, posade su u stanju da otvore vatru u roku od nekoliko minuta nakon prijema podataka o lokaciji cilja.
„Trenutno gađamo tačke privremenog razmeštanja; to su nam najčešći i najvažniji ciljevi. Imamo i pojedinačne, precizno definisane ciljeve: na primer, naše posade su nedavno pogodile sistem HIMARS. Pre toga smo pogodili haubice M777 – ili ’sekire’, kako ih obično zovu”, rekao je komandir posade sistema „Tornado-S” sa pozivnim znakom „Jež”.
On je naglasio da je borbeno vozilo „Tornado-S” sposobno da gađa ciljeve na udaljenosti od 30 do 120 kilometara. Koristi se kako za napade na šire površine, tako i za dejstvo po pojedinačnim ciljevima.
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