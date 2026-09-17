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"TORNADO-S" SIPA SMRT NA UKRAJINSKE POLOŽAJE: Gledajte kako su uništeni američki HIMARS-i u Harkovu!

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17. 09. 2026. u 12:30

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JEDINICA „Tornado-S” uništila je višecevni raketni sistem HIMARS koji je pripadao militantima u Harkovskoj oblasti.

ТОРНАДО-С СИПА СМРТ НА УКРАЈИНСКЕ ПОЛОЖАЈЕ: Гледајте како су уништени амерички ХИМАРС-и у Харкову!

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je posada višecevnog raketnog sistema (VLR) „Tornado-S” iz sastava grupe snaga „Zapad” uništila neprijateljski VLR u zoni borbenih dejstava. Sukob se dogodio u oblasti Harkova.

Cilj je otkriven vazdušnim izviđanjem, koje je lociralo lansirno oruđe. Ono je bilo skriveno u šumskom pojasu. Snimak prikazuje posadu sistema „Tornado-S” iz 79. gardijske raketno-artiljerijske brigade kako napada američko vozilo sa sistemom HIMARS. Nakon izvršenja zadatka, posada je brzo napustila vatreni položaj, izbegavajući mogući uzvratni udar.

Posade sistema „Tornado-S” dejstvuju neprekidno, 24 sata dnevno, gađajući udaljene i skrivene neprijateljske ciljeve. Koriste se za napade na neprijateljske vatrene položaje, skladišta municije, kao i skladišta goriva i maziva. Zahvaljujući manevarskoj taktici, posade su u stanju da otvore vatru u roku od nekoliko minuta nakon prijema podataka o lokaciji cilja.

„Trenutno gađamo tačke privremenog razmeštanja; to su nam najčešći i najvažniji ciljevi. Imamo i pojedinačne, precizno definisane ciljeve: na primer, naše posade su nedavno pogodile sistem HIMARS. Pre toga smo pogodili haubice M777 – ili ’sekire’, kako ih obično zovu”, rekao je komandir posade sistema „Tornado-S” sa pozivnim znakom „Jež”.

On je naglasio da je borbeno vozilo „Tornado-S” sposobno da gađa ciljeve na udaljenosti od 30 do 120 kilometara. Koristi se kako za napade na šire površine, tako i za dejstvo po pojedinačnim ciljevima.

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