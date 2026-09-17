Užas u Hrvatskoj! Poznati sportski trener uhapšen zbog seksualnog zlostavljanja dece

SKANDAL u komšiluku!

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Poznati trener iz Karlovačke županije osumnjičen je za seksualno zlostavljanje dece. Uhapšen je, a nakon što je proveo noć u policijskom pritvoru, očekuje se da će biti ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu.

- Policijski službenici Policijske stanice Karlovac sproveli su krivičnu istragu nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio krivična dela seksualnog zlostavljanja deteta mlađeg od 15 godina. Nakon završene krivične istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku i uz krivičnu prijavu priveden Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu, potvrdila je karlovačka policija.

Prema informacijama koje imamo, reč je o dugogodišnjem treneru borilačke veštine koji je tokom karijere dobio više nagrada za svoj rad, kako za promociju sporta, tako i za promociju grada i županije u kojoj radi.

Prema nezvaničnim informacijama, slučaj su prijavili roditelji dece koji su navodno govorili o neprimerenom ponašanju trenera prema njima. Šta se tačno dogodilo i za koja konkretna krivična dela se sumnjiči da je počinio 58-godišnjak trebalo bi da se utvrdi tokom krivičnog postupka.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, državno tužilaštvo će odlučiti o daljem postupanju. Ukoliko utvrdi da za to postoje zakonski razlozi, može predložiti istražnom sudiji da se osumnjičenom odredi pritvor, dok moguće mere za sprečavanje kontakta između osumnjičenog i navodnih žrtava uključuju zabranu približavanja, uspostavljanja ili održavanja kontakta.