Fudbal

Kup šampiona ide fudbalerima Intera, Mesi postigao 100. gol za klub iz Majamija

Filip Milošević

17. 09. 2026. u 09:31

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Fudbaleri Intera iz Majamija osvojili su Kup šampiona (Campeones cup), pošto su danas na svom terenu pobedili meksički Kruz Azul rezultatom 2:0 (1:0).

Куп шампиона иде фудбалерима Интера, Меси постигао 100. гол за клуб из Мајамија

CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Inter je poveo u 24. minutu pogotkom Lionela Mesija, a to je bio 100. gol argentinskog fudbalera u dresu kluba iz Majamija u svim takmičenjima.

Drugi gol za Inter postigao je Kazemiro u 81. minutu posle kornera koji je izveo Mesi.

Fudbaleri Intera su po prvi put u istoriji kluba osvojili Kup šampiona (Campeones cup), koji je duel između šampiona MLS-a i prvaka Meksika.

Inter je od dolaska Mesija u klub iz Majamija osvojio četvrti trofej.
 

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