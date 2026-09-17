Kup šampiona ide fudbalerima Intera, Mesi postigao 100. gol za klub iz Majamija
Fudbaleri Intera iz Majamija osvojili su Kup šampiona (Campeones cup), pošto su danas na svom terenu pobedili meksički Kruz Azul rezultatom 2:0 (1:0).
Inter je poveo u 24. minutu pogotkom Lionela Mesija, a to je bio 100. gol argentinskog fudbalera u dresu kluba iz Majamija u svim takmičenjima.
Drugi gol za Inter postigao je Kazemiro u 81. minutu posle kornera koji je izveo Mesi.
Fudbaleri Intera su po prvi put u istoriji kluba osvojili Kup šampiona (Campeones cup), koji je duel između šampiona MLS-a i prvaka Meksika.
Inter je od dolaska Mesija u klub iz Majamija osvojio četvrti trofej.
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