"NIŠTA SE NIJE PROMENILO": Šojgu otkrio šta Zapad želi na Južnom Kavkazu

SJEDINjENE Američke Države i Evropa zainteresovane su za slabljenje pozicija Rusije i Irana i uspostavljanje sopstvenih pravila na Južnom Kavkazu, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku članova predsedništva Naučno-ekspertskog saveta pri Savetu bezbednosti.

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- SAD i Evropa su, kao i ranije, strateški zainteresovane za maksimalno slabljenje pozicija Rusije i Irana i uspostavljanje sopstvenih pravila na Južnom Kavkazu - rekao je Šojgu.

Prema njegovim rečima, zapadne zemlje oduvek su nastojale da svedu ruski uticaj na Južnom Kavkazu na minimum, a ti ciljevi se ni danas nisu promenili.

- Južni Kavkaz je istorijski uvek bio predmet velike pažnje zapadnih zemalja. To je uslovljeno njegovim geografskim položajem i resursima. Evropljani su vekovima nastojali da tamo stvore antiruski mostobran, tampon-zonu i koridor ka svojim kolonijama u Aziji, istovremeno pokušavajući da na svaki način minimiziraju uticaj Rusije - rekao je Šojgu.

On je optužio zapadne zemlje da su u regionu podsticale antiruska raspoloženja, krijumčarenje i separatizam, snabdevale ga oružjem i izazivale ratove i sukobe.

Šojgu je podsetio i na događaje iz perioda 1918–1920. godine.

- Engleski intervencionisti su čak uspostavili vojnu kontrolu nad pojedinim oblastima današnjeg Azerbejdžana i Gruzije, ali su odatle brzo potisnuti. I Hitlerove snage pokušale su da se probiju u Zakavkazje — svi se sećaju neslavnog kraja operacije ‘Edelvajs’ - naveo je Šojgu.

- Danas se geopolitičke težnje Zapada nisu promenile - zaključio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije.

(Sputnjik)