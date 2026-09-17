OVAKO SE PONAŠA PRVI NA BLOKADERSKOJ LISTI: Srdanović snimljen za stolom punim piva (VIDEO)

BROJ jedan na takozvanoj Studentskoj listi Ilija Srdanović snimljen je u lokalu za stolom punim piva, dok glasno viče i dernja se pred prisutnima!

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I ovako izgleda ponašanje čoveka koji pretenduje da sutra predstavlja građane!

I to nije sve. Kako su mediji pisali prethodnih dana Srdanović je nasilnik koji tuče žene. Naime na njegovom radnom mestu znaju ga kao nasilnika koji je čak i štampačem gađao koleginice.

Srdanović je profesor na Katedri za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2018, zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1997. godine, a na poslednjem popisu navodno se izjašnjavao kao Crnogorac.