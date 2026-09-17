SAVETNIK PREDSEDNIKA SAD: Znamo za progon koji trpe hrišćani na KiM, Tramp to ne podržava
DUHOVNI savetnik predsednika Donalda Trampa, pastor Mark Berns, izjavio je danas da su SAD upoznate sa situacijom na prostoru AP Kosova i Metohije i da su upoznate sa, kako je naveo, progonom koji trpe hrišćani na tom području i poručio da predsednik Tramp to ne podražva.
On je to rekao u video poruci na međunarodnoj konferenciji "Beogradski dijalog: Politički stubovi i ekonomski mostovi SAD - Srbija", koju u Narodnoj skupštini organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva.
- Posebno mislim na divne hrišćane na Kosovu i Metohiji, da, znamo za progon koji trpe naša braća i sestre hrišćani i da, pomno pratimo šta se tamo događa. Svakodnevno dobijamo izveštaje o onome što se dešava u tom području, i verujte mi, mogu vam reći sledeće: predsednik Tramp to ne podržava. On je zaštitnik hrišćanske zajednice. On je zaštitnik prava ljudi da slobodno ispovedaju svoju veru, i veoma sam zahvalan što je preduzeo konkretne korake u tom pravcu - rekao Berns.
On je ocenio da se odnosi dve zemlje sve više učvršćuju u veri, tehnologiji i poslovanju.
- Verujem da u jedinstvu leži ogromna snaga. Veoma sam zahvalan dragom predsedniku Vučiću i svemu što čini za jačanje odnosa između SADi Srbije, kao i divnom patrijarhu koji me je tako toplo dočekao, sa ljubavlju i saosećanjem koje pokazuje prema svim ljudima širom sveta - rekao je Berns.
On je zahvalio Srbiji na, kako kaže, snažnoj podršci "najvećem predsedniku našeg vremena Donaldu Trampu".
- Vaša podrška njemu mnogo znači, mnogo znači meni, a mnogo znači i celom svetu. Radujem se daljem jačanju odnosa između naše dve zemlje i tome kako će Bog nastaviti da nas povezuje u jedinstvu i partnerstvu. Radujem se povratku u Srbiju kako bih nastavio da se družim i negujem zajedništvo sa svojom braćom i sestrama u Hristu, kao duhovni diplomata koji nastoji da donese mir širom sveta - rekao je Berns.
(Tanjug)
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