SRPSKA FABRIKA DRONOVA, U SRBIJI! Vučić: Najveći deo će koristiti Vojska Srbije, ali deo će ići u izvoz

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer televiziju o novoj fabrici dronova u Srbiji

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Predsednik naglašava da mi imamo i privatne fabrike dronove, i da ljudi iz VTI rade dronove.

"I PRDC ima dronove koje vrše izvanredno dejstvo po neprijateljskoj živoj sili. Ovo je nešto što je dodatno važno, to je Lanius X, on bukvalno ima oči i uši. Juri metu i čeka je u zasedi, ne možete da se odbranite od toga, i to je relativno skup dron, mnogo skuplji od našeg komarca. Najveći deo će koristiti Vojska Srbije, ali deo će ići u izvoz. Verujem da je ovo tek početak, da ćemo otvoriti još dve ili tri fabrike", rekao je on.

Naglašava da Lanius nije jedini tip dronova koji će se praviti u novoj fabrici.

- Suština je u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, dobijamo nova znanja, i to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza - rekao je Vučić.

Dodaje da smo na Pešteru mogli da vidimo dejstvo dronova, uključujući i robo-dogove, i da moramo biti pripremljeni na sve.

- Mi čuvamo mir i stabilnost, po svaku cenu, ali se pripremamo za budućnost i dobro razumemo svoju ulogu. Za nas je najvažnije da sve što imamo šalje digitalne signale i našoj komandi i drugim jedinicama. Važno je to što sa Izraelcima radimo na formiranju digitalne armije - naglasio je predsednik.

Kazao je da idemo značajno ispred regiona, ali da ćemo morati da radimo mnogo više.