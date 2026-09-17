Politika

"OTELI SU KOSOVO BEZ IKAKVOG REFERENDUMA": Lavrov o licemerju Zapada i pravilima koja nisu ista za sve

В.Н.

17. 09. 2026. u 11:56

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MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je Zapad za dvostruke standarde u primeni principa Povelje Ujedinjenih nacija, navodeći kao primer različit odnos prema Kosovu i Metohiji i Krimu.

ОТЕЛИ СУ КОСОВО БЕЗ ИКАКВОГ РЕФЕРЕНДУМА: Лавров о лицемерју Запада и правилима која нису иста за све

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Šef ruske diplomatije je istakao da će se Rusija boriti za principe koji su napisani u Povelji UN,  a koje Zapad kategorički ne želi da ispunjava u svom radu.

Poručio je da ovi principi treba da se ispunjavaju i poštuju u svojoj celokupnosti i međusobnoj povezanosti.

- Zapad je 2008. godine priznao jednostrano proglašenu nezavisnost 'Kosova' bez ikakvog referenduma - podvukao je.

Zapadne države su odlučile da Kosovu daju nezavisnost i kada na toj srpskoj teritoriji nije bilo vojnih dejstava, i to bez glasanja, rekao je Lavrov.

- Prosto su odlučili tako - napomenuo je.

Dodao je da je na Krimu nakon početka sukoba održan referendum o ujedinjenju sa Rusijom, ali je Zapad odbio da prizna njegov rezultat.

(RT Balkan)

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