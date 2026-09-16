"Srbija nam je uvek bila težak protivnik" - Pamtimo ga sa Mundijala 1998, a njegova Nemačka nas čeka u Ligi nacija
Legendarni fudbaler se raduje okršaju sa "orlovima".
Lista okršaja između reprezentacija Srbije i Nemačke je prilično duga, ali i dalje se najviše pamte i prepričavaju dueli sa Mundijala 2010. u Južnoj Africi i pobeda "orlova" od 1:0, odnosno sa Svetskog prvenstva 1998. u Francuskoj i čuveni remi - 2:2.
Među onima koji su bili akteri tog meča u Lansu od pre 28 godina bio je i čuveni Oliver Birhof (58), koji je protiv selekcije Jugoslavije uspeo da zatrese mrežu i obezbedi "pancerima" vredan bod. Nekada sjajni napadač je do 2022. obavljao funkciju tehničkog direktora u nacionalnom Savezu, a uskoro će kao navijač imati priliku da isprati utakmicu protiv "orlova".
Četvorostruki prvak sveta će, predvođen novim selektorom Jirgenom Klopom (59), 1. oktobra na "Alijanc areni" u Minhenu u okviru A Divizije Lige nacija ugostiti izabranike Veljka Paunovića (49).
- Srbija je oduvek bila nezgodan protivnik za nas, jer su fizički jaki i vole duel igru. Nemačka sada kreće ispočetka, a sa Klopom je dobila velikog motivatora na klupi. Mislim da možemo da očekujemo veoma intenzivnu utakmicu. On voli snažan fudbal, agresivan pristup i napadačku igru. Sasvim sigurno, naša reprezentacija želi ponovo da pridobije simpatije navijača i zato će želeti da iskoristi svaku priliku, pa i utakmice protiv Srbije, da ostavi dobar utisak pred svojom publikom - rekao je Birhof za zvanični sajt FSS.
Posle serije neuspeha "pancera" na velikim takmičenjima, nacija sada očekuje preporod pod vođstvom nekadašnjeg trenera Borusije Dortmund i Liverpula.
- To je novi početak i mislim da u prvom trenutku niko ne očekuje previše. Naravno, moraćemo da mu damo vremena, ali Klop je veliki trener, iza sebe ima fantastičnu priču i ogromne uspehe. Poznajem ga lično jako dobro. Ima sjajan karakter i zna da okupi i uključi ljude oko sebe. Zato svi očekuju da će Nemačka, gledano na duže staze, ponovo biti uspešna. Mislim da nam u pojedinim delovima ekipe nedostaje malo kvaliteta i to za njega možda neće biti jednostavno. S druge strane, imamo igrače kao što su Virc i Musijala, kao i druge mlade talente, tako da verujem da je pred reprezentacijom svetla budućnost - objasnio je Birhof.
Kada je reč o "orlovima", čuveni golgeter nije želeo pojedince da izdvaja u prvi plan, već je kolektiv označio kao naš najjači adut.
- Da budem iskren, ne poznajem sadašnji tim Srbije dovoljno dobro da bih izdvajao pojedince. Ali znam da su vaši fudbaleri uvek bili veoma tehnički potkovani i da igraju dobar fudbal. Istovremeno su agresivni u pozitivnom smislu i jako snažni. Nikada nisam voleo da igram protiv njih, jer ima mnogo duela, kontakta i fizičke igre. Mislim i da su veoma ponosni kada igraju za svoju zemlju. Zato su utakmice protiv Srbije uvek teške. Sećam se i da je Nemačka izgubila od vas na velikom takmičenju, na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi - naglasio je Birhof, a potom nastavio:
- Pamtim i Mundijal 1998. u Francuskoj. Imali ste sjajan tim tada. Mi nismo dobro odigrali prvo poluvreme i morali smo da jurimo minus od 2:0. Postigao sam drugi gol za Nemačku, za izjednačenje. Bilo je to veliko olakšanje, jer nam je taj rezultat bio veoma važan za nastavak takmičenja.
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