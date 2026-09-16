"Milutinov nije trenirao..." Barcokas otkrio stanje reprezentativca Srbije
Trener evropskog prvaka Olimpijakosa, Jorgos Barcokas, otkrio je stanje Nikola Milutinova pred najbitnije izazove.
Nikola nije trenirao pred početak Evroliginog Superkupa u Abu Dabiju. Ipak, trebalo bi i on da se nađe u sastavu za predstojeće mečeve.
“Svi su trenirali. Milutinov danas nije radio sa ekipom, ali nije ništa ozbiljno. Nadamo se da će već sutra trenirati“, rekao je Barcokas.
Trener Olimpijakosa naglasio je da njegov tim u Abu Dabi putuje sa namerom da osvoji trofej, uprkos snažnoj konkurenciji koju čine Real Madrid, Fenerbahče i Dubai.
“Svaka borba za trofej predstavlja cilj za Olimpijakos. Nivo je visok i učestvuju kvalitetne ekipe. Ako uspemo da osvojimo pehar, biće to značajan uspeh“, poručio je grčki stručnjak.
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