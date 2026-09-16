KO JE FUDBALER KOJI JE VELIČAO OVK ZLOČINCE? Tukao se sa srpskim navijačima, dao sraman intervju...

Među prvima koji su se oglasili povodom presuda četvorici lidera takozvane OVK je bivši kapiten fudbalske reprezentacije Albanije Lorik Cana. On je na svom Instagram profilu podelio skandaloznu objavu sa logotipom OVK i zastavom Albanije u pozadini.

NIKOLAY DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Lorik Cana je bivši albanski profesionalni fudbaler koji je igrao na pozicijama centralnog odbrambenog igrača i defanzivnog veznog. Važi za jednog od najpoznatijih albanskih fudbalera svoje generacije.

Klupska i reprezentativna karijera

Rođen je 27. jula 1983. godine u Prištini. Veći deo svoje karijere proveo je u Francuskoj, nastupajući za velike klubove poput Pari Sen Žermena i Olimpik Marselja. Nakon toga je igrao i za engleski Sanderlend, turski Galatasaraj, italijanski Lacio, dok je karijeru završio u francuskom Nantu.

Za reprezentaciju Albanije odigrao je 94 utakmice i dugo je bio kapiten tima. Predvodio je reprezentaciju na njihovom prvom velikom takmičenju, Evropskom prvenstvu 2016. godine. Trenutno obavlja funkciju ambasadora Grasruts inicijative za dečji fudbal u Albaniji.

Incidenti i političke kontroverze

U javnosti na ovim prostorima Cana je ostao upamćen i po vansportskim dešavanjima:

Bio je jedan od glavnih učesnika u incidentima na stadionu Partizana u Beogradu tokom utakmice Srbija - albanija 2014. godine. Nakon što se iznad terena pojavio dron sa zastavom tzv. „Velike Albanije”, srpski fudbaler Stefan Mitrović je spustio letelicu, što je izazvalo sukob na terenu u kojem je Cana fizički nasrnuo na pojedine navijače i igrače.

Svojevremeno je dao jedan sraman intervju o toj situaciji:

- Ta situacija ima zanimljivu pozadinu. Kada sam pao na zemlju sa tim "prijateljem", ugrizao me je za levu ruku i prst, i cepao ih zubima. Nisam mogao da ga udarim kako sam želeo, ali sam ga dva puta pogodio dok nije izgubio svest. Tek tada sam mogao da ga pustim.

A nakon što je Specijalizovano veće Kosova u Hagu izreklo prvostepene presude bivšim liderima takozvane OVK (Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju), Cana je javno na društvenim mrežama pružio podršku osuđenima, objavljujući simbole OVK na Instagram storiju.

FOTO: Instagram printskrin/Lorik Cana

On je i tokom suđenja pomenutim teroristima kontinuirano objavljivao sadržaj u kome je veličao tzv OVK i "nezavisnost" Kosova.

Izgleda da je u međuvremenu postao intiman prijatelj sa Ismailom Morinom, licem koje je odgovorno za puštanje drona sa zastavom tzv. Velike Albanije tokom utakmice u Beogradu. Naime, na svom Instagramu objavio je svojevremeno i njegovu fotografiju slikanu s leđa na kojoj se vidi tetovaža orla i ispisano velikim slovima "BALLIST", što je ime pripadnika nekadašnje zloglasne šiptarske paravojne formacije Bali Kombetara (Balli Kombëtar – Nacionalni front), albanskog nacionalističkog i kolaboracionističkog pokreta iz perioda Drugog svetskog rata, koji se borio za stvaranje etničke Albanije.

Sam Lorik Cana ima druge tetovaže velikoalbanskih motiva, poput albanskog orla i ilirskih simbola na rukama i ramenima.

A svojevremno u studiju emisije "Top Šou Magazin" nije mogao da zadrži suze.

Razlog je bila tetovaža koju je Leke Dobruna, terorista iz redova takozvane OVK, uradio na svojoj nozi. Crtež prikazuje trenutak kada je Lorik Cana oborio na zemlju srpskog navijača koji je ušao na teren tokom utakmice Srbija–Albanija.

- Leka je bio ponosan na moj postupak, dok sam ja ponosan na ono što ovaj čovek predstavlja - rekao je Cana, objašnjavajući svoje suze.

HRONOLOGIJA INCIDENATA I PROVOKACIJA LORIKA CANE



Oktobar 2014. (Incident sa dronom u Beogradu): Tokom utakmice Srbija–Albanija na stadionu Partizana, nakon spuštanja drona sa nacionalističkim simbolima „Velike Albanije”, Cana je fizički nasrnuo na srpskog navijača koji je ušao na teren, oborio ga na zemlju i zadao mu nekoliko udaraca. Zbog ovog incidenta izazvao je opšti haos na terenu.

Mart 2015. (Suđenje u Lozani): Na saslušanju pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani, Cana je branio svoje postupke iz Beograda. Sud je kasnije preinačio odluku UEFA i dodelio Albaniji pobedu službenim rezultatom (3:0), što je Cana u medijima proslavio kao „veliku pobedu za sve Albance”.

Septembar 2015. (Provokacije uoči revanša): Pred revanš utakmicu u Elbasanu, Cana je podizao tenzije izjavama da meč sa Srbijom „nije običan sportski događaj”, već pitanje nacionalnog ponosa, otvoreno podržavajući navijačke grupe koje koriste ekstremnu ikonografiju.

Oktobar 2017. (Suze zbog tetovaže OVK teroriste): Gostujući u emisiji "Top Show Magazine", Cana je zaplakao pred kamerama kada mu je pokazana tetovaža bivšeg borca terorističke OVK Leke Dobrune. Na tetovaži je prikazan upravo Canin napad na srpskog navijača u Beogradu, na šta je bivši kapiten izjavio da je "ponosan na ono što taj čovek predstavlja".

Kontinuirana podrška ekstremistima: Tokom i nakon karijere, Cana je više puta javno podržavao Ismaila Morinu ("Balista"), čoveka koji je upravljao dronom u Beogradu, opravdavajući njegove postupke i održavajući bliske veze sa radikalnim jezgrom albanskih navijača.