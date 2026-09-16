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SVET DRHTI, KINA SPREMA NUKLEARNI PAKAO! Peking potvrdio masovno naoružavanje, smrtonosne rakete u tajnim silosima!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 09. 2026. u 20:22

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KINA je po prvi put poluzvanično potvrdila značajna ulaganja u širenje svog arsenala interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) smeštenih u silosima, nakon što su radovi na tome prvi put uočeni na snimcima komercijalnih satelita 2021. godine.

СВЕТ ДРХТИ, КИНА СПРЕМА НУКЛЕАРНИ ПАКАО! Пекинг потврдио масовно наоружавање, смртоносне ракете у тајним силосима!

Foto: printskrin militarywatchmagazine.com

U novom dokumentarnom filmu televizije CCTV, snimljenom povodom 99. godišnjice Narodne oslobodilačke armije (NOA), prikazan je inženjer NOA koji govori o svom radu na izgradnji objekata koje opisuje kao „kuće za rakete” u udaljenim planinskim predelima i pustinjama. Dokumentarac povezuje rad inženjera NOA, glavnog narednika Cui Daohua, sa ovim programom izgradnje i opisuje veliki pritisak višeg rukovodstva da se posao završi u predviđenom roku.

Tri glavna kompleksa, smeštena u blizini Jumena u provinciji Gansu, Hamija u Sinđijangu i Julina kod Ordosa u Unutrašnjoj Mongoliji, sadrže oko 320 silosa za koje se pretpostavlja da su namenjeni interkontinentalnim balističkim raketama. Kompleks kod Jumena sadrži oko 120 silosa, onaj kod Hamija približno 110, a kompleks kod Julina oko 90. Pre otkrića ovih kompleksa, Kina je posedovala relativno male snage interkontinentalnih balističkih raketa u silosima, pored raketa na mobilnim lanserima. Stoga je ovaj program izgradnje ocenjen kao najveće dosadašnje širenje kineskog nuklearnog arsenala. Silosi su raspoređeni na ogromnim površinama u unutrašnjosti Kine. Kompleks kod Jumena zauzima površinu od oko 1.110 kvadratnih kilometara, onaj kod Hamija oko 1.030, a kompleks kod Julina oko 830 kvadratnih kilometara.
Silosi su uglavnom međusobno udaljeni nekoliko kilometara, što otežava pokušaje uništavanja više lansirnih položaja ograničenim brojem oružja. Takođe, ove lokacije se nalaze znatno dublje u unutrašnjosti Kine u odnosu na većinu starijih baza za interkontinentalne balističke rakete. Jedan od najznačajnijih aspekata novog dokumentarca jeste opis hitnosti koja je pratila izgradnju. Cui je izjavio da su ga više puta pitali da li će projekat biti završen na vreme i opisao je kako je razvijao brže metode gradnje kako bi se ispoštovao rok. On je projekat povezao sa potrebom da se osigura da Kina zadrži svoje sposobnosti strateškog odvraćanja.

Foto: printskrin YouTube/DW


Sposobnost neutralisanja kineskih nuklearnih snaga baziranih na kopnu smatra se ključnim zahtevom za američki program strateškog bombardera B-21, koji je dizajniran za izvođenje prodornih udara u vazdušni prostor sa snažnom protivvazdušnom odbranom. Brzo širenje kineskih nuklearnih odvraćajućih kapaciteta dopunjuje značajna ulaganja u jačanje protivvazdušne odbrane zemlje, za šta se očekuje da će uništavanje njenih nuklearnih snaga na zemlji učiniti daleko manje izvodljivim. Takođe se značajno unapređuju pomorske i vazduhoplovne komponente kineske nuklearne trijade, a posebno se izdvajaju program podmornica klase „Tip 096” naoružanih balističkim raketama, kao i najmanje jedan program razvoja „stelt” bombardera interkontinentalnog dometa.

militarywatchmagazine.com

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