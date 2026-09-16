SVET DRHTI, KINA SPREMA NUKLEARNI PAKAO! Peking potvrdio masovno naoružavanje, smrtonosne rakete u tajnim silosima!

KINA je po prvi put poluzvanično potvrdila značajna ulaganja u širenje svog arsenala interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) smeštenih u silosima, nakon što su radovi na tome prvi put uočeni na snimcima komercijalnih satelita 2021. godine.

Foto: printskrin militarywatchmagazine.com

U novom dokumentarnom filmu televizije CCTV, snimljenom povodom 99. godišnjice Narodne oslobodilačke armije (NOA), prikazan je inženjer NOA koji govori o svom radu na izgradnji objekata koje opisuje kao „kuće za rakete” u udaljenim planinskim predelima i pustinjama. Dokumentarac povezuje rad inženjera NOA, glavnog narednika Cui Daohua, sa ovim programom izgradnje i opisuje veliki pritisak višeg rukovodstva da se posao završi u predviđenom roku.



Foto: printskrin YouTube/DW





Sposobnost neutralisanja kineskih nuklearnih snaga baziranih na kopnu smatra se ključnim zahtevom za američki program strateškog bombardera B-21, koji je dizajniran za izvođenje prodornih udara u vazdušni prostor sa snažnom protivvazdušnom odbranom. Brzo širenje kineskih nuklearnih odvraćajućih kapaciteta dopunjuje značajna ulaganja u jačanje protivvazdušne odbrane zemlje, za šta se očekuje da će uništavanje njenih nuklearnih snaga na zemlji učiniti daleko manje izvodljivim. Takođe se značajno unapređuju pomorske i vazduhoplovne komponente kineske nuklearne trijade, a posebno se izdvajaju program podmornica klase „Tip 096” naoružanih balističkim raketama, kao i najmanje jedan program razvoja „stelt” bombardera interkontinentalnog dometa.

militarywatchmagazine.com

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