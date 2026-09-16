SVET DRHTI, KINA SPREMA NUKLEARNI PAKAO! Peking potvrdio masovno naoružavanje, smrtonosne rakete u tajnim silosima!
KINA je po prvi put poluzvanično potvrdila značajna ulaganja u širenje svog arsenala interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) smeštenih u silosima, nakon što su radovi na tome prvi put uočeni na snimcima komercijalnih satelita 2021. godine.
U novom dokumentarnom filmu televizije CCTV, snimljenom povodom 99. godišnjice Narodne oslobodilačke armije (NOA), prikazan je inženjer NOA koji govori o svom radu na izgradnji objekata koje opisuje kao „kuće za rakete” u udaljenim planinskim predelima i pustinjama. Dokumentarac povezuje rad inženjera NOA, glavnog narednika Cui Daohua, sa ovim programom izgradnje i opisuje veliki pritisak višeg rukovodstva da se posao završi u predviđenom roku.
Silosi su uglavnom međusobno udaljeni nekoliko kilometara, što otežava pokušaje uništavanja više lansirnih položaja ograničenim brojem oružja. Takođe, ove lokacije se nalaze znatno dublje u unutrašnjosti Kine u odnosu na većinu starijih baza za interkontinentalne balističke rakete. Jedan od najznačajnijih aspekata novog dokumentarca jeste opis hitnosti koja je pratila izgradnju. Cui je izjavio da su ga više puta pitali da li će projekat biti završen na vreme i opisao je kako je razvijao brže metode gradnje kako bi se ispoštovao rok. On je projekat povezao sa potrebom da se osigura da Kina zadrži svoje sposobnosti strateškog odvraćanja.
Sposobnost neutralisanja kineskih nuklearnih snaga baziranih na kopnu smatra se ključnim zahtevom za američki program strateškog bombardera B-21, koji je dizajniran za izvođenje prodornih udara u vazdušni prostor sa snažnom protivvazdušnom odbranom. Brzo širenje kineskih nuklearnih odvraćajućih kapaciteta dopunjuje značajna ulaganja u jačanje protivvazdušne odbrane zemlje, za šta se očekuje da će uništavanje njenih nuklearnih snaga na zemlji učiniti daleko manje izvodljivim. Takođe se značajno unapređuju pomorske i vazduhoplovne komponente kineske nuklearne trijade, a posebno se izdvajaju program podmornica klase „Tip 096” naoružanih balističkim raketama, kao i najmanje jedan program razvoja „stelt” bombardera interkontinentalnog dometa.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PANIKA U AMERICI! Kina napravila moćno oružje: Brod-matica seje strah na okeanu! (VIDEO)
16. 09. 2026. u 17:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)