"Partizan nam je dužan": Čima Moneke besan zbog poraza od crno-belih, želi da im vrati dug (VIDEO)
KOŠARKAŠ Crvene zvezde, Čima Moneke, najavio je novu sezonu u podkastu "Amerikanos24".
Govorio je o favoritima, autsajderima i potencijalnim iznenađenjima. Jedna od tema bio je i Partizan.
Nigerijac smatra da su crno-beli odradili dobar posao kad su umesto Željka Obradovića doveli Đoana Penjaroju.
- Uradio je dobar posao. Pobedili su nas dva puta u Evroligi, pet puta u šest mečeva. Bio sam besan. Imali smo bolju sezonu nego oni generalno, ali pošto su nas nadigrali toliko puta, osećaj je da su oni imali bolju sezonu. Čudno je. Rivalstvo je bilo na vrhuncu, to je utakmica koja je sama po sebi motiv. Samo želim da ih pobedim svaki put kada igram protiv njih, duguju nam - rekao je Moneke.
Veruje da bi prijatno iznenađenje mogao da bude Bešiktaš koji trenira Dušan Alimpijević.
- Možda ih potcenjujemo. Da, definitivno ih potcenjujemo. Zato što smo pre dve godine isto uradili Parizu, a prošle sezone i Valensiji. Vidimo ekipe koje imaju svoj identitet i automatski ih potcenjujemo samo zato što igraju u Evrokupu. Skoti Vilbekin se vraća nakon povrede. U redu, najbolje godine Furkana Korkmaza su iza njega. Postoje određene nedoumice. Ali nedoumice postoje oko svega. Venjen Gabrijel za mene nije nikakva nedoumica. On će svake večeri na teren doneti svoj karakter i energiju. Šta smo govorili o Valensiji prošle godine? Mislili smo da će završiti na 15. ili 16. mestu. Nismo očekivali ništa od ovoga. Gledao sam Valensiju u španskoj ligi i znao koliko su dobri. Mislim da ne bi trebalo da napravimo istu grešku i potcenimo ekipu koja je zadržala okosnicu tima.
Smatra da je velika snaga tima iz Istanbula upravo selektor Srbije.
- Dušan Alimpijević tačno zna kako da vodi ekipu, zna ko je i grad neverovatno dobro reaguje na njega. Zadržali su većinu ključnih igrača iz prošle sezone i mislim da su napravili nekoliko sjajnih pojačanja. Već sada mogu da ih zamislim kako se bore za mesto u plej-inu - zaključio je Moneke.
Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra 24. septembra od 20 časova protiv Žalgirisa u "Beogradskoj areni".
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