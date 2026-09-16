Nagrada za osvajanje Mundijala: Luis de la Fuentea ostaje na klupi Španije još dugi niz godina

Evropski i svetski šampiona sa Španijom, Luis De la Fuente, ostaće na klupi "furije" do 2030. godine.

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Predsednik Fudbalskog saveza Španije Rafael Louzan potvrdio je za „World Football Summitu“ da su se skoro sve dogovorili sa selektorom, pa su preostali još samo završni detalji.

„Imamo najboljeg selektora u istoriji, rezultati govore sami za sebe. Završavamo dogovor oko uslova kako bi ostao sa nama još nekoliko godina“, rekao je Louzan.

De la Fuente je reprezentaciju Španije preuzeo 2022. godine i od tada samo niže uspehe.