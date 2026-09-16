Fudbal

Nagrada za osvajanje Mundijala: Luis de la Fuentea ostaje na klupi Španije još dugi niz godina

Filip Milošević

16. 09. 2026. u 18:59

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Evropski i svetski šampiona sa Španijom, Luis De la Fuente, ostaće na klupi "furije" do 2030. godine.

Награда за освајање Мундијала: Луис де ла Фуентеа остаје на клупи Шпаније још дуги низ година

Foto: AP Photo/Greg Bull)

Predsednik Fudbalskog saveza Španije Rafael Louzan potvrdio je za „World Football Summitu“ da su se skoro sve dogovorili sa selektorom, pa su preostali još samo završni detalji.

„Imamo najboljeg selektora u istoriji, rezultati govore sami za sebe. Završavamo dogovor oko uslova kako bi ostao sa nama još nekoliko godina“, rekao je Louzan.

De la Fuente je reprezentaciju Španije preuzeo 2022. godine i od tada samo niže uspehe.

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