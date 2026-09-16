Politika

LUSTRACIJA I POLITICKA ČISTKA SU PLEONAZAM: Vučić o najavi blokadera

В.Н.

16. 09. 2026. u 19:12

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju naciji govorio o lustraciji koju blokaderi žele da sprovedu.

ЛУСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЦКА ЧИСТКА СУ ПЛЕОНАЗАМ: Вучић о најави блокадера

Foto: Informer TV/Printksrin

- Ne želim da odgovaram, samo hoću da vam kažem da, kad pominjete lustraciju i političku čistku, da je to pleonazam. Dakle, to je jedno te isto. To je definicija lustracije. Tako da, kad ne možete da pobedite svog protivnika, i kad ne možete da izađete na kraj sa njim, onda mu zabranite da se bavi politikom - kazao je Vučić.

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