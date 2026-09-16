Bez srpskih klubova, ali sa 12 domaćih igrača u LE: Vlahović, Tadić, Pavlović i društvo u pohodu na trofej

Ukupno 12 srpskih fudbalera ove srede kreće u pohod na Ligu Evrope

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Liga Evrope počinje večeras, a iako Srbija nema klub u drugom po rangu evropskom takmičenju, pažnja domaće javnosti neće izostati. Čak 12 srpskih fudbalera trebalo bi da bude deo ovogodišnje borbe za trofej.

Među njima je i Dušan Vlahović, koji će u dresu Bešiktaša imati priliku da se predstavi na velikoj sceni. Posle propuštenog prvenstvenog meča zbog suspenzije, srpski napadač vraća se u tim upravo za okršaj sa Olimpikom iz Marseja. Turski mediji navode da je spreman, dobro raspoložen i posebno motivisan pred duel sa francuskim velikanom.

Srpska kolonija biće brojna i u drugim klubovima. Strahinja Pavlović nastupa za Milan, dok su u Bornmutu dvojica naših igrača – golman Đorđe Petrović i defanzivac Veljko Milosavljević. Engleski predstavnici poslednjih godina imaju zapaženu ulogu u ovom takmičenju, a Bornmut će debitovati na evropskoj sceni.

Na evropsku scenu vraća se i povratnik u reprezentaciju Srbije Dušan Tadić, koji će sa NEC Najmehenom gostovati Juventusu u prvom evropskom meču.

U Ligi Evrope biće i Mihajlo Cvetković u dresu Anderlehta, dok je Veljko Birmančević ovog leta prešao u Ferencvaroš. Mađarski klub na startu takmičenja očekuje gostovanje Seltiku, dok Belgijanci dočekuju Lion.

Aleksandar Ćirković predstavljaće poljsku Jagjeloniju, Petar Popović će igrati za Šturm iz Graca, a Marko Grujić je član CSKA iz Sofije. Na spisku je i Igor Zlatanović, napadač Hapoela Ber Ševe, koji je već imao priliku da se susretne sa Crvenom zvezdom.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Igor Zlatanović

Prve utakmice igraju se u sredu i četvrtak, a takmičenje će kulminirati finalom 26. maja u Frankfurtu. Za plasman među 24 najbolje ekipe, procene na osnovu prošle sezone ukazuju da bi moglo da bude potrebno najmanje devet bodova, dok se sada očekuje da će granica biti još viša.

Plasman obezedio Sofascore