Bez srpskih klubova, ali sa 12 domaćih igrača u LE: Vlahović, Tadić, Pavlović i društvo u pohodu na trofej
Ukupno 12 srpskih fudbalera ove srede kreće u pohod na Ligu Evrope
Liga Evrope počinje večeras, a iako Srbija nema klub u drugom po rangu evropskom takmičenju, pažnja domaće javnosti neće izostati. Čak 12 srpskih fudbalera trebalo bi da bude deo ovogodišnje borbe za trofej.
Među njima je i Dušan Vlahović, koji će u dresu Bešiktaša imati priliku da se predstavi na velikoj sceni. Posle propuštenog prvenstvenog meča zbog suspenzije, srpski napadač vraća se u tim upravo za okršaj sa Olimpikom iz Marseja. Turski mediji navode da je spreman, dobro raspoložen i posebno motivisan pred duel sa francuskim velikanom.
Srpska kolonija biće brojna i u drugim klubovima. Strahinja Pavlović nastupa za Milan, dok su u Bornmutu dvojica naših igrača – golman Đorđe Petrović i defanzivac Veljko Milosavljević. Engleski predstavnici poslednjih godina imaju zapaženu ulogu u ovom takmičenju, a Bornmut će debitovati na evropskoj sceni.
Na evropsku scenu vraća se i povratnik u reprezentaciju Srbije Dušan Tadić, koji će sa NEC Najmehenom gostovati Juventusu u prvom evropskom meču.
U Ligi Evrope biće i Mihajlo Cvetković u dresu Anderlehta, dok je Veljko Birmančević ovog leta prešao u Ferencvaroš. Mađarski klub na startu takmičenja očekuje gostovanje Seltiku, dok Belgijanci dočekuju Lion.
Aleksandar Ćirković predstavljaće poljsku Jagjeloniju, Petar Popović će igrati za Šturm iz Graca, a Marko Grujić je član CSKA iz Sofije. Na spisku je i Igor Zlatanović, napadač Hapoela Ber Ševe, koji je već imao priliku da se susretne sa Crvenom zvezdom.
Prve utakmice igraju se u sredu i četvrtak, a takmičenje će kulminirati finalom 26. maja u Frankfurtu. Za plasman među 24 najbolje ekipe, procene na osnovu prošle sezone ukazuju da bi moglo da bude potrebno najmanje devet bodova, dok se sada očekuje da će granica biti još viša.
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