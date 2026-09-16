Vučić demolirao Žaklinu Tatalović, ovo morate da vidite!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na drsko pitanje postavljeno od strane blokaderske novinarke sa N1.

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Žaklina Tatalović je pitala predsednika provokativno da li se pakuje i da li planira sa sobom da "odnese i Ćacilend", nakon što je postavila pitanje koji je konačni stav Beograda po pitanju presude OVK teroristima.

Na drsko pitanje sa N1, rekao je:

- Držaću se kao predsednik, tako ću vam odgovarati, drugačije ću od 28. Što se tiče pakovanja, nosim sve svoje stvari. Uspeo sam sa svojim timom da dignem Srbiju kao Feniks iz pepela. Uz sve greške i mnogo problema. Što se tiče đubreta, sve vraćamo. U ovu salu je zabranjeno ulaziti u bermudama i nepristojno obučen. A ovo je Žaklina Tatalović pokušala da unese (Vučić pokazao blokaderske bedževe, prim aut.), sa sve psovkama, valjda da pravi svoj performans, pa su joj na kratko zadržani - rekao je Vučić i pokazao sliku bedževa sa političkim porukama - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao kako je Žaklina Tatalović psovala pre ulaska u salu.