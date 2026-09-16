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DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 17. SEPTEMBAR: Blizance muče problemi sa nekretninama, Devicu porodični problemi, Strelca odnos s partnerom

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 09. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 17. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ЧЕТВРТАК, 17. СЕПТЕМБАР: Близанце муче проблеми са некретнинама, Девицу породични проблеми, Стрелца однос с партнером

Foto: Deposit/ sarayut

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u devetoj kući fokusira vas na visoko obrazovanje, prekookeanska putovanja i rešavanje pravnih pitanja. Nagli raskid emotivne veze. Problemi na putovanjima. Opasnost u saobraćaju. Trzavice sa rođacima.

Bik (21. 4 - 21. 5)

U vašu kuću finansija ulazi Mesec, koji upravlja vašim poslom, pa ćete biti usredsređeni na važna finansijska pitanja, poput podele imovine, nasledstva ili ostvarivanja prava na alimentaciju ili stipendiju.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sa Mesecom, vladaocem vašeg poslovnog ali i ljubavnog života, u sedmoj kući nalazite se pred važnom odlukom. Moguć iznenadni raskid kontakata sa partnerom. Finansijski i problemi sa nekretninama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u šestoj kući fokusira vas na radne obaveze i reorganizaciju posla, donoseći vam i više mogućnosti da ostvarite uspeh na poslu. Razočaranje u jednog prijatelja. Izbegavajte alkohol.

 

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući ljubavi i kreativnosti slobodnim Lavovima nagoveštava mogućnost ulaska u novu vezu. Puni ste interesantnih ideja koje mogu da rezultiraju uspehom u umetnosti ili privatnom poslu.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Sa Mesecom, vladaocem vaših planova i finansija, u kući privatnog života, očekuju vas rasprave sa članovima porodice. Problemi na putovanjima i sa radnim dozvolama i vizama. Opasnost u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec, vladalac vaše karijere, u kući komunikacija, donosi priliku za potpisivanja isplativog ugovora, zaradu preko kraćih putovanja, polaganja ispita ili usavršavanja profesionalnih veština. Unosite više vitamina.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom u kući posla i novca, budite spremni na finansijske, pravne i probleme na putovanjima, u inostranstvu, sa strancima, kao i na ispitima. Emotivni partner ima zanimljiv predlog za vas. Opasnost u saobraćju.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u vašem znaku, u opoziciji sa Uranom u kući partnerskih odnosa donosi turbulencije u braku ili vezi. Ipak, štiti vas veliki vatreni trigon, pa ćete probleme rešiti brže nego što ste očekivali. Sukob sa šefom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sa Mesecom, koji upravlja partnerskim odnosima, u kući prepreka, očekuje vas tenzija u komunikaciji sa voljenom osobom, ali i sa saradnicima, nadređenima i autoritetima. Nesanica. Problemi sa pritiskom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući društvenog života donosi vam više izlazaka i druženja s prijateljima, nove susrete i poznanstva. Opozicija s vašim vladaocem Uranom u kući ljubavi, slobodnim Vodolijama može doneti novu vezu.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sa Mesecom u kući karijere i Uranom u kući privatnog života rastrzani ste između porodičnih obaveza i nastojanja da ostvarite dobre poslovne rezultate. Problemi sa pravnim pitanjima i ispitima.

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