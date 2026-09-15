"Nas dvojica nemamo mnogo toga zajedničkog, on ima snagu i agresivan je!" Legenda Milana o Strahinji Pavloviću
Legenda Milana, Alesandro Kostakurta, istakao je da mu se mnogo dopadaju kvaliteti srpskog reprezentativac Strahinje Pavlovića.
"Ima sjajnu agresivnost. Nas dvojica nemamo mnogo toga zajedničkog, ja nisam imao neku posebno izraženu karakteristiku. Pavlović ima snagu i agresivnost, koje iznenađuju. Ponekad je potreban takav tip igrača, jer vas trgne i razbudi. Bareziju je to bilo izvanredno svojstvo — unosio je ogromnu energiju u ekipu kada bi krenuo napred s loptom.“
Nije moglo bez barem malo priče o Bareziju, koji je nedavno preminuo.
"Obećao sam da ću nastaviti da negujem Barezijevu ostavštinu. Voleo bih da ovi momci prođu put kojim je išao Franko. Po mom mišljenju, upravo to znači biti elegantan i biti velika ekipa, jer veliki igrači ne troše energiju na druge stvari.“
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