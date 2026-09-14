Trener Vojvodine o Partizanu: "To je moje mišljenje, imam pravo na njega..."

Fudbaleri Vojvodine savladali su Partizan u devetom kolu superlige, a posle tog poraza "crno-beli" su pali na 13. poziciju koja vodi u Prvu ligu Srbije.

FOTO: FK Vojvodina

Trener "stare dame" Marko Savić gostovao je u podkastu "2x45" gde je između ostalih stvari govorio i o nezapamćeno teškoj situaciji u kojoj su se našli "crno-beli".

- Ne bih da izbegnem odgovor na pitanje, ali stvarno mi je neumesno da ja kao trener Vojvodine bilo šta komentarišem vezano za Partizan. Ja sam rekao da treba da se da vreme zato što mislim da je Saša Ilić odličan trener. To je moje mišljenje, imam pravo na njega - počeo je Savić.

Trener Vojvodine veruje da Partizan ima dobre igrače.

To sam rekao i ranije i tu bih se negde zaustavio. Sad, na njima je sad da odluče šta će i kako će, i da prave analize, ali suštinski ja verujem da je vreme u sportu neophodno. Partizan je imao vrhunska izdanja ove sezone. Partizan sigurno nije bio gori u derbiju na "Marakani". Dobio je i Hetafe, koji je vrhunska ekipa. Ne znam koliko ljudi prate, ali Hetafe je neverovatno neugodna ekipa i za španske standarde, kad treba da igraju protiv Reala i Barse to je muka živa. Pobediti Hetafe, a trebalo je i tamo da ih pobede. Tamo su bili na jednu loptu, na stativu koja izlazi ili ulazi u 2 cm.

Savić primećuje da Partizan ima velike oscilacije u igri.

- Partizan ima up and down veliki, ali pogledajte fluktuaciju igrača – ko je došao, ko je otišao, koliko je to novih igrača, novi trener. Ne znam, mi sad sve kao: „Stranci, stranci, pa dajte strancu, hajde da ga vidimo tu.“ Da mu dovedu 15 igrača u 15 dana i hajde ti to sad sve isporuči, a imaš derbi, imaš Hetafe, imaš prvenstvo, imaš milion stvari. Nije to baš tako lako - smatra trener Vojvodine.